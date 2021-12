De vakbonden kondigen een nieuwe stakingsactie aan voor woensdag bij verzekeraar AG Insurance, ditmaal voor de site in Antwerpen. Dat melden ze maandag.

Vorige week woensdag vond al een stakingsactie plaats bij AG Insurance in Charleroi. Maar de directie van de verzekeraar weigert volgens de bonden om het sociaal overleg te hervatten met verbeterde voorstellen, waardoor ze een tweede stakingsactie zullen houden.

'Ondanks het succes van de actie, de duidelijke steun van het personeel en de verzekering van de directie aan de pers om "verder te willen deelnemen aan constructief sociaal overleg", is de directie nog steeds niet bereid opnieuw aan tafel te gaan zitten met verbeterde voorstellen', klinkt het maandag.

Het personeel bij AG Insurance is misnoegd over de werkdruk op de afdeling "Particulieren en Kleine Ondernemingen". Werknemers moeten er tegelijk aan hun dossiers werken en telefoons van makelaars beantwoorden. Daarnaast is er ook onvrede over het uitblijven van een cao over telewerk.

Syndicale communicatie

De vakbonden hekelen maandag ook dat de directie nu ook de organisatie van personeelsvergaderingen zou weigeren. 'Dat is totaal in strijd met de cao nr 5 van de Nationale Arbeidsraad', klinkt het. 'Eerder blokkeerde ze ook al syndicale mailboxen en verbood ze de vakbonden het personeel te informeren via e-mail. Dit bemoeilijkt de syndicale communicatie enorm in tijden van 100 procent telewerk', aldus de bonden.

De vakbonden waarschuwen dat andere acties zullen volgen zolang de directie geen toegevingen wil doen.

Personeelsvergaderingen

De directie zegt in een reactie de herhaaldelijke acties te betreuren. Ze beschouwt die als 'contraproductief en eerder geïnspireerd door een conflict tussen de betrokken vakbonden en de directie dan door de wil om de belangen van het personeel te behartigen'.

Ook merkt de directie van AG op dat bij de vorige actie in Charleroi, op 1 december, 139 medewerkers zich hadden geregistreerd als staker, op een totaal van 4.400. Van hen waren 90 verbonden aan de vestiging in Charleroi. 'De overige 50 stakers waren bijna uitsluitend syndicale vertegenwoordigers.'

Daarnaast stelt de directie dat de vakbonden de voorbije maanden al personeelsvergaderingen hebben gehouden over het lopende overleg en dat er op 22 november duidelijke afspraken werden gemaakt met de bonden. 'Volgens die afspraken kunnen vergaderingen om, in een gevorderde fase, het personeel over het overleg te informeren wel degelijk gehouden worden, maar zullen vergaderingen die enkel gebruikt worden als drukkingsmiddel en onderdeel van een stakingsactie niet gefaciliteerd worden', klinkt het.

Tot slot roept de directie op tot kalmte, sereniteit en verantwoordelijkheidszin, en om de sociale dialoog te hervatten.

