De autoproducent Renault maakte meer details bekend over de creatie van een aparte tak voor zijn divisie voor elektrische wagens, Ampere. Die moet voor het einde van volgend jaar worden genoteerd op de beurs van Parijs. Ampere zou worden gewaardeerd op een bedrag van om en bij 10 miljard euro. Beleggers reageerden enthousiast op het eerste persbericht hierover, vorige week.

De beursgang is een van de vele beslissingen die CEO Luca de Meo sinds zijn aantreden in 2020 nam om het bedrijf terug op de rails te zetten. Het plan dat vandaag werd bekendgemaakt, deelt Renault op in vijf eenheden: een voor elektrische wagens, een tweede voor auto's met verbrandings- en hybride motoren, een derde voor het sporttype Alpine, een vierde voor de financiëledienstverlening en ten slotte de recyclagepoot.Voor zijn klassieke wagens werkt Renault samen met het Chinese Geely. Voor zijn elektrische auto- en software-afdeling Ampere zoekt het externe investeerders. Zijn strategische partner Qualcomm Technologies maakte bekend mee te willen werken aan de ontwikkeling van een nieuw platform voor software defined vehicles tegen 2026. Beide groepen werken al langer samen in nieuwe technologie. Renault wil wel een meerderheidspositie behouden in Ampere.De aanpassing van de structuur ligt in de lijn van een strategische oefeningen die ook andere autoproducenten doorvoeren. Zo bracht Daimler de productie van de personenwagens Mercedes-Benz onder in een aparte eenheid, los van de vrachtwagenafdeling. Ford Motor Co. splitste ook zijn elektrische wagens af in een apart bedrijf. Volkswagen bracht onlangs Porsche naar de beurs.Renault lanceerde in 2008 de elektrisch aangedreven wagens onder de naam Z.E. Het nam in 2012 een voorsprong in die markt met het merk Zoe. Renault en zijn strategische partner Nissan investeerden toen 4 miljard euro in die niche. Zoe was in Europa lang het best verkochte merk voor elektrisch aangedreven wagens, maar moest de leiderspositie afgeven aan Mercedes-Benz.De relatie tussen Renault en Nissan kwam in 2017 onder druk te staan toen CEO Carlos Ghosn na een financieel schandaal eerst moest aftreden bij het Japanse bedrijf, en later ook bij de Franse partner. Beide groepen voeren momenteel gesprekken om te zien hoe ze de twintigjarige alliantie voortzetten. Er wordt onder meer gediscussieerd over de waardering van Ampere en intellectuele eigendomsrechten, meldt het persagentschap Bloomberg.Renault heeft een omzet van 55 miljard euro. Het hoopt zijn bedrijfsmarge tegen 2030 op te trekken van 5 naar 10 procent. Volgend jaar zou het bedrijf voor het eerst sinds de uitbraak van de pandemie weer een dividend uitkeren.