Door de heel besmettelijke omikronvariant kampen bedrijven steeds meer met uitvallend personeel. Maar bij Proximus, een van de grootste essentiële bedrijven in België, valt de impact heel goed mee, zegt directeur Corporate Prevention & Protection Marc Moris. Drie vragen.

1 Hoe is de situatie bij Proximus?

MARC MORIS. "We gaan een beetje mee met de algemene trend. Zoals bij elke golf zien we het aantal positieve coronagevallen toenemen, maar dat aantal stijgt minder snel dan in de maatschappij. We zitten nu aan zo'n vijftig werknemers per week die in isolatie moeten op een totaal van 10.000 medewerkers. Dat is heel goed te beheren."

2 Concentreren de besmettingen zich bij de medewerkers die niet thuis kunnen werken?

MORIS. "De meeste besmettingen gebeuren in de privésfeer en niet op de werkvloer. Op dit moment zijn alle winkels open en kunnen alle operationele teams hun activiteiten voortzetten. We hoeven bijvoorbeeld niet tijdelijk nieuwe aansluitingen te pauzeren. Wij hebben overigens een vaccinatiegraad van 90 procent, zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel."

3 Kunnen de netwerken uitvallen als er te veel personeel wegvalt?

MORIS. "Op zich heeft een netwerk weinig personeel nodig. De medewerkers die werken aan de netwerken zijn vooral bezig met verbeteringen en updates. We hebben een afschakelplan waarmee we tijdelijk bepaalde activiteiten kunnen stopzetten. Per operationele taak hebben we een minimaal aantal medewerkers vastgelegd. Gaan we daaronder, dan treedt het plan in werking. Maar we zijn daar nog heel, heel ver van verwijderd."

