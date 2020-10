Aedifica, het zorgvastgoedbedrijf dat gespecialiseerd is in huisvesting voor senioren, wil 459 miljoen euro ophalen met de uitgifte van bijna 5,5 miljoen nieuwe aandelen.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een prijs van 83,50 euro per aandeel. Dat is een korting van 13,7 procent ten opzichte van de slotkoers van maandagavond. De inschrijvingsperiode loopt van donderdag 15 oktober tot en met donderdag 22 oktober, klinkt het woensdagochtend in een persbericht voorbeurs.

Met de kapitaalverhoging wil Aedifica onder meer het resterende bedrag terugbetalen van het overbruggingskrediet dat was afgesloten voor de overname van de Finse sectorgenoot Hoivatilat, maar er is ook sprake van 'groei door middel van nieuwe ontwikkelingen en acquisities op de Europese zorgvastgoedmarkt'.

Zowat een half uur na de opening van de beurzen noteerde het aandeel van Aedifica bijna 2,7 procent lager.

