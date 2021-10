Aedifica, het zorgvastgoedbedrijf dat gespecialiseerd is in huisvesting voor senioren, bundelt in Nederland de krachten met Dunavast-Sonneborgh. Het Bel20-bedrijf wil zo makkelijker toegang krijgen tot de Nederlandse social profit-markt.

In Nederland is de zorgmarkt grotendeels in handen van de social profit. Aedifica wil ook die markt aanboren, en gaat daarom samenwerken met Dunavast-Sonneborgh. Dat Nederlandse zorgvastgoedbedrijf heeft een stevige voet aan de grond in die reguliere markt.

Concreet is het de bedoeling samen een portefeuille van circa 100 miljoen euro te ontwikkelen in Nederland.

Nederland vormt vandaag de op vier na grootste markt voor het Bel20-bedrijf.

