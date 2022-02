Zakenadvocate Hilde Laga zit in de laatste rechte lijn om de nieuwe voorzitter te worden van ING Bank België. Ze zou er Diego du Monceau opvolgen, meldt De Standaard woensdag.

Laga zou de eerste vrouw in die topfunctie worden in de Belgische bankensector, schrijft De Standaard, die het nieuws vernam uit meerdere bronnen.

De procedure loopt momenteel nog bij de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank, de toezichthouders. De wissel van de wacht zou in april plaatsvinden.

De West-Vlaamse Hilde Laga heeft al enkele bedrijfsmandaten. Zo is ze voorzitter van de GIMV en bestuurder bij Greenyard, Barco en Agfa-Gevaert.

