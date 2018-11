Advies van de Trends Digital Pioneers: 'Wat elders werkt, werkt vaak ook voor jou'

Voor de tweede keer gingen Trends en Trends-Tendances op zoek naar Digital Pioneers, bedrijven en organisaties die met behulp van technologie hun werking transformeren en zo een impact hebben op hun business en de maatschappij. Een jury onder leiding van Trends en Trends-Tendances, en met leden van onder meer Google en PWC, selecteerde 23 laureaten uit de bijna honderd ingezonden dossiers. Vervolgens kozen ze een winnaar in elk van de zes categorieën. Dat is één categorie meer dan vorig jaar. De jury riep Manufacturing als nieuwe categorie in het leven om het potentieel van digitale transformatie voor de maak-industrie extra in de verf te zetten, gezien de doorbraak van artificiële intelligentie, het internet der dingen en andere innovaties. De zes winnaars werden op 21 november bekendgemaakt op een exclusief event in Brussel, waar ook discussie-sessies waren met bekende techspelers zoals Showpad, Guardsquare en Cowboy.

