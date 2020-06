'Trump kan zijn aanhangers ophitsen tegen big tech en desnoods zelfs een mededingingsonderzoek bevelen dat Facebook kan opbreken', zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Onder druk van mondige consumenten en mensenrechtenorganisaties zetten grote adverteerders zoals Coca-Cola, Unilever en Starbucks hun reclamecampagnes tijdelijk stop op Facebook. De boycot treft ook andere sociale netwerken, maar Facebook loopt het meest in het vizier. Financieel is de schade voorlopig beperkt, het risico is vooral politiek. De directe aanleiding voor de boycot zijn de racistische berichten die sinds de Black Lives Matter-protesten tegen politiegeweld voor spanningen zorgen, maar dat was slechts de druppel die de emmer deed overlopen. Al bijna vier jaar blijkt dat Facebook niet, of te laat, ingrijpt tegen haat op zijn platform of andere uitlatingen die mensen in gevaar kunnen brengen.

Advertentieboycot dwingt Facebook tot confrontatie met Trump.

De grote adverteerders stellen Facebook voor de keuze die CEO Mark Zuckerberg al jaren ontwijkt. Facebook zal enkel nog hun centen krijgen als het harder optreedt tegen onlinehaat. Net als andere internetbedrijven stopt Facebook zich weg achter de verdediging dat het niet meer is dan een platform en dat het zich zo neutraal mogelijk opstelt om de vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie te garanderen.

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn aanhangers beschuldigen Facebook en andere techgiganten ervan hen dood te zwijgen. Dat is nogal lachwekkend gezien de enorme populariteit van radicaal-rechtse en extreemrechtse pagina's op Facebook en het feit dat Facebook Trump en andere republikeinse politici actief adviseert over hun onlinemarketing. Maar nu Facebook harder zal optreden tegen propaganda die bevolkingsgroepen viseert, zullen Trump en co. wellicht nog meer de confrontatie opzoeken. Trump kan straks wel bewijzen dat hij gecensureerd wordt, al mogen Facebook en co. dat doen als privébedrijf. Alleen kan Trump zijn aanhangers ophitsen tegen big tech en desnoods zelfs een mededingingsonderzoek bevelen dat Facebook kan opbreken.

