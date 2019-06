De christelijke vakbond ACV start met United Freelancers, een afdeling om zelfstandigen zonder personeel, freelancers en bijklussers beter te ondersteunen.

Ons land telt 430.000 zelfstandigen in hoofdberoep zonder personeel, 120.000 zelfstandigen in bijberoep zonder personeel en 250.000 bijklussers. Het gaat om intellectuele en creatieve beroepen in de IT, journalistiek en vertaalsector, in transport en koerierdiensten, horeca, bouwsector enz.

'Wij beseffen als vakbond dat we ruimer moeten gaan dan de belangenbehartiging van contractuele werknemers', zegt ACV-voorzitter Marc Leemans in het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Om de groep zelfstandigen zonder personeel, freelancers en bijklussers te ondersteunen, start het ACV United Freelancers (UF) op. 'We hebben bewust gekozen voor deze Engelse term omdat we deze dienstverlening in Vlaanderen en Franstalig België starten', aldus Leemans.

Volgens de vakbondsman beschouwen werkgevers vandaag zelfstandigen en werknemers als inwisselbaar. 'Een zelfstandige 'tewerkstellen' laat werkgevers toe om de sociaalrechtelijke bescherming en rechten af te wentelen. Tegelijk heeft zo'n zelfstandige vaak dezelfde verplichtingen als zijn of haar collega in dienstverband. Hij of zij heeft dus ook recht op goede arbeids- en loonvoorwaarden', luidt het. Leemans verwijst in dat verband naar het beleid van de regering, die de situatie volgens het ACV nog onduidelijker heeft gemaakt, met het invoeren van allerlei arbeidsstatuten buiten het arbeidsrecht. 'Ik heb het dan over het onbelast bijverdienen, de flexi-jobs en de deeleconomieën zoals Uber, Deliveroo en Airbnb. Sommige platformen maken hier op industriële wijze gebruik van', verduidelijkt Leemans.

Behalve het behartigen van belangen zal United Freelancers ook professionele ondersteuning geven op het vlak van fiscaliteit en boekhouding. Het lidmaatschap kost 17,32 euro per maand.