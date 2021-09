De topvrouw van de Belgische chemiereus Solvay, CEO Ilham Kadri, ligt onder vuur. Een activistische aandeelhouder eist haar vertrek.

De activistische aandeelhouder Bluebell Capital Partners eist dat Solvay Kadri vervangt, omdat ze de milieuproblematiek van de Rosignano-fabriek niet aanpakt.

In die Italiaanse fabriek produceert Solvay natriumcarbonaat, of soda. Maar volgens Bluebell Capital Partners wordt daarbij chemisch afval in zee geloosd. Solvay ontkent dat.

In een reactie zegt de voorzitter van Solvay, Nicolas Boël, dat de raad van bestuur volledig achter de CEO staat.

De activistische aandeelhouder Bluebell Capital Partners eist dat Solvay Kadri vervangt, omdat ze de milieuproblematiek van de Rosignano-fabriek niet aanpakt. In die Italiaanse fabriek produceert Solvay natriumcarbonaat, of soda. Maar volgens Bluebell Capital Partners wordt daarbij chemisch afval in zee geloosd. Solvay ontkent dat. In een reactie zegt de voorzitter van Solvay, Nicolas Boël, dat de raad van bestuur volledig achter de CEO staat.