Trends publiceert elk jaar de rangschikking van de snelst groeiende bedrijven van het land, de Trends Gazellen. Deze week zijn we aangekomen in de provincie Antwerpen. De uitblinkers zijn ACT International, Sereni en AsterX, elk in hun categorie. Trends benoemt hen tot Ambassadeurs van de Antwerpse Gazellen, editie 2022.

Voor het 21ste jaar op rij stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk 'Trends Gazellen'. We doen daarbij de ronde van de Vlaamse provincies. Deze week is het de beurt aan Antwerpen. Via de links onderaan in het blauwe kader kunt u de rangschikking raadplegen, en dat voor de drie onderscheiden categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven.

De links onderaan geven u ook meer uitleg over de methodologie van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1. De groei meten we aan de hand van drie posten uit de boekhouding: toegevoegde waarde, cashflow en aantal medewerkers, en dat over een periode van vijf jaar. Voor de huidige editie van de Trends Gazellen is dat de periode 2016-2020. Het resultaat van de berekeningen herleiden we tot 1 score. Die score bepaalt de plaats in de rangschikking.

De nummer 1 in de rangschikking krijgt de eretitel 'Ambassadeur van de Trends Gazellen', maar niet altijd. Een Ambassadeur moet aan bijkomende voorwaarden voldoen, zoals operationele onafhankelijkheid. Het bedrijf moet zijn groei gerealiseerd hebben op eigen kracht, niet met de hulp van een moederbedrijf bijvoorbeeld. Daarom ook kan een dochter van een buitenlandse multinational geen Ambassadeur worden. Zo komt het dat we soms flink moeten afdalen in de rangschikking om een Gazellen te vinden die aan alle voorwaarden voldoet om Ambassadeur te worden.

De Ambassadeurs van Antwerpen: ACT International, Sereni en AsterX

Dat is alvast het geval voor de Ambassadeur in de categorie grote bedrijven, ACT International. Het Antwerps transportbedrijf gespecialiseerd in containervervoer staat op nummer 3 in de rangschikking. Opgericht in 2011 kende het bedrijf van CEO Mehmet Gülüser, een Belg met Turkse roots, een onwaarschijnlijke groei. Na enkele jaren gereden te hebben met tweedehands materiaal, kocht hij in 2014 zijn eerste vier nieuwe trekkers. Anno 2022 bestaat de vloot uit meer dan 200 trekkers en 280 containerchassis. "In de beginjaren van ACT International was het West-Vlaamse Turbo's Hoet zowat de enige leverancier van trekkers die ons het vertrouwen heeft gegeven," vertelt Mehmet Gülüser. "Eerder dit jaar hebben we nog een bestelling geplaatst van 100 nieuwe DAF-trekkers. We bieden onze klanten dagelijks containertransport aan - zowel ADR als niet-ADR - tussen de havens van Antwerpen, Rotterdam en Zeebrugge en landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje en de Benelux. Op specifieke vraag van enkele grote klanten doen we sinds kort ook ritten naar verdere bestemmingen."

250 trekkers. Dat is de bovengrens die het management van ACT International heeft getrokken voor de transportactiviteiten. Het bedrijf heeft namelijk een nieuwe uitdaging gevonden in de logistiek. Eind vorig jaar nam ACT een concessie van 10 hectare in de Bellestraat over van CBN, een dochteronderneming van opslagbedrijf ADPO. Mehmet Gülüser koestert heel wat plannen met die site. "Ik droom ervan om een rechtstreekse, multimodale verbinding met Turkije op poten te zetten. We zijn in gesprek met Infrabel om enkele in onbruik geraakte spoorlijnen opnieuw te activeren. Daarnaast gaan we daar een nieuw magazijn met een oppervlakte van 12.000 m² bouwen."

Sereni is de Ambassadeur in de categorie middelgrote bedrijven. Het is een groep van 45 begrafenisondernemers uit heel België. Sereni biedt een totaalconcept. Mensen kunnen er niet alleen terecht voor de uitvaartdienst, maar ook voor alles wat bij een overlijden komt kijken, zoals de administratieve formaliteiten met overheid, banken, telecomproviders en nutsbedrijven. "Onze missie bestaat erin om de uitvaartcultuur opnieuw te verrijken. Een uitvaart moet een totaalbeleving zijn en zoiets vergt een persoonlijke en professionele benadering", zegt Bram Coussement, CEO van Sereni. "De rol van uitsluitend de klassieke kistenmaker is stilaan uitgespeeld, vandaag bestaat de uitvaartzorgsector steeds meer uit professionele ondernemers die een complete dienstverlening aanbieden."

De 45 begrafenisondernemers hebben hun bedrijf verkocht aan Sereni, maar blijven hun zaak uitbaten, met een vrij grote autonomie. Een begrafenisondernemer moet vandaag polyvalent zijn, en daar zit de meerwaarde van Sereni, aldus Bram Coussement. "Door aan te sluiten bij ons netwerk kunnen de uitvaartondernemers gebruik maken van centrale ICT-platformen en knowhow, wachtdiensten onder elkaar verdelen, personeel uitwisselen en expertise delen. Op die manier hebben ze meer tijd en ruimte om hun klanten een persoonlijke aanpak te garanderen."

In de categorie kleine bedrijven gaat de Ambassadeurstitel naar AsterX, een grote drankenhandelaar uit Waarloos. Het familiebedrijf telt vier drankenwinkels, een groothandel en een 300-tal horecazaken in het Antwerpse. "We proberen een gezond evenwicht te vinden tussen de drie activiteiten", zegt Ruben Devrieze, verantwoordelijke voor de winkels. "We streven ernaar om minstens 40 procent van de totale omzet uit onze winkels te halen. De particuliere verkoop is niet alleen belangrijk voor onze cashflow, maar ook en vooral om voeling te houden met de nieuwste trends."

Die spreiding bleek ook een troef tijdens de coronapandemie. "Onze omzet in horeca en evenementen viel terug op nul terwijl onze omzet in de groothandel bijna halveerde", zucht Christophe Geeraerts, verantwoordelijke voor de groothandel en de horeca. "Gelukkig mochten onze winkels open blijven. Daar zagen we wel een omzetstijging met zowat 20 procent." Corona was niet helemaal negatief voor AsterX, aldus Ruben Devrieze. "We kregen heel wat nieuwe klanten over de vloer. De overheid had het aantal klanten per m² fors beperkt, maar dankzij onze grote winkeloppervlaktes was dat bij ons geen probleem. We zagen in die periode overigens een opvallende stijging in de verkoop van sterke dranken. We hebben meer dan 500 verschillende soorten op stock, ook heel wat exclusieve producten. Op die manier maken we het verschil met de supermarkten."

