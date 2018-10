Ackermans & van Haaren en Albert Frère verkopen Di en Planet Parfum aan Fransen

Hoeveel AvH en NPM ontvangen voor de groep, maakte de Antwerpse holding voorbeurs niet bekend. Maar Ackermans meldt wel dat er een negatieve impact zal zijn in de tweede jaarhelft van ongeveer 8,5 miljoen euro op de geconsolideerde resultaten. Verwacht wordt dat de deal binnen enkele weken wordt afgerond.

Distriplus telt ongeveer 200 verkooppunten in België en het Groothertogdom Luxemburg. Planet Parfum verkoopt parfum, cosmetica en verzorgingsproducten, Di verdeelt schoonheidsproducten en producten voor haar- en lichaamsverzorging. Het bedrijf telt ruim 1.000 personeelsleden. In 2017 klokte de omzet af op 192 miljoen euro.

Groupe Jacques Bogart, dat noteert aan de beurs van Parijs, produceert en verkoopt parfums en luxe cosmetica, meldt AvH nog. Dat het financieel minder ging bij Distriplus, bleek eind augustus nog. AvH meldde toen bij de publicatie van de halfjaarcijfers een verlies van 10,7 miljoen euro door waardeverminderingen bij Distriplus en Manuchar.

Distriplus is al enkele jaren verlieslatend en vorig jaar daalde ook de omzet. Het bedrijf kampt met de moeilijkheden van de retailsector, bijvoorbeeld door de toenemende onlineverkoop. De verkoop moet bij Distriplus onder meer synergieën opleveren in verschillende domeinen en stelt het bedrijf in staat 'de positionering van de merken in de moeilijke markten aanzienlijk te versterken, dankzij nieuwe troeven'.

De eigen merken van Jacques Bogart kunnen er bijvoorbeeld verkocht worden. AvH had verschillende mogelijkheden voor Distriplus, klinkt het nog.