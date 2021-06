Het kan nog meer dan tien jaar duren voordat de Europese luchthavens financieel hersteld zullen zijn van de coronacrisis. En dat kan ten koste gaan van investeringen voor onder andere het klimaat, meldt de luchthavenvereniging ACI Europe donderdag gezegd.

'Dat het passagiersverkeer begint aan te trekken, is iets waar alle luchthavens naar hebben uitgekeken', zegt de algemeen directeur van ACI Europe, Olivier Jankovec, in een persbericht. 'Maar vergis u niet, dat betekent niet dat de luchthavens meteen weer in een solide financiële positie zullen staan, verre van zelfs', voegt hij toe.

De luchthavenvereniging verwacht dat de capaciteit in de terminals tijdens de zomer nog beperkt zal zijn omdat er nog afstandsregels zullen gelden. En het vliegverkeer zal geconcentreerd zijn in piekperiodes, afgewisseld met erg kalme momenten. 'De kosten (voor de luchthavens) zullen stijgen, maar de inkomsten zullen nog een pak lager liggen dan voor de coronapandemie', zegt ACI Europe.

⚠️ SYSTEMIC FINANCIAL WEAKNESS across Europe’s airport industry will impede investment with far reaching consequences for decarbonisation, consumers, businesses and regional communities across the continent.

✈️ Regulatory revamp is vital!

Press Release ➡️ https://t.co/Qum8Za5iob pic.twitter.com/pI2AS7VwAl — ACI EUROPE (@ACI_EUROPE) June 17, 2021

Ook nadien zal het volgens de organisatie nog een tijd duren voor de inkomsten weer op peil zijn. Ze verwacht bijvoorbeeld dat het aantal passagiers op de Europese luchthavens ten vroegste midden 2025 weer op het peil van voor corona zal staan. En luchtvaartmaatschappijen, die zelf ook lijden onder corona, zullen druk uitoefenen om de luchthaventaksen zo laag mogelijk te houden, aldus ACI Europe.

Het gevolg is dat de sector nog meer schulden zal moeten aangaan, terwijl de Europese luchthavens in 2020 alleen al 20 miljard euro extra schulden maakten om de coronacrisis te kunnen doorstaan. Ze verloren vorig jaar 60 procent van hun omzet en leden 12 miljard euro verlies.

'De inkomsten van de Europese luchthavens zullen zeker tot in 2032 niet voldoende zijn om de nodige investeringen en terugbetalingen van schulden te kunnen doen', zegt de luchthavenvereniging. Daardoor dreigen luchthavens hun investeringen te moeten terugschroeven. En dat zal ook gevolgen hebben voor hun plannen om de CO2-uitstoot aan te pakken.

De Europese luchthavens hebben de ambitie om tegen 2050 geen CO2 meer uit te stoten.

ACI Europe vertegenwoordigt naar eigen zeggen meer dan 500 luchthavens in 55 landen.

