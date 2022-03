Bijna een kwart van de werknemers die in 2021 ontslag namen of kregen, waren nog geen jaar actief bij het bedrijf. Dat blijkt uit een analyse van Acerta. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt zet dat extra druk op ondernemingen, zo stelt het hr-dienstenbedrijf.

Van alle contracten van onbepaalde duur die in 2021 stopgezet werden, gebeurde dat in 24,7 procent van de gevallen al binnen het jaar. Dat vroegtijdige vertrek gebeurde even vaak op eigen initiatief als op initiatief van de werkgever (telkens 30,9 procent). In zowat een derde van de gevallen (34,4 procent) ging het om een vertrek in onderling overleg. Acerta merkt op dat heel wat werknemers tussen de zeven en twaalf maanden na de indiensttreding weer vertrekken. Voor bedrijven is dat een slechte zaak, omdat nieuwe werknemers pas na zes maanden echt gaan renderen voor de onderneming.

'Als je binnen het jaar alweer afscheid neemt van een werknemer, terwijl de samenwerking duurzaam bedoeld was, is dat geen gunstige investering van tijd en geld, zowel voor het individu als voor het team', zegt Hannelore Van Meldert van Acerta. De huidige arbeidskrapte helpt daarbij niet, stipt de hr-dienstverlener ook aan. 'Een krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat werkgevers al lang blij zijn dat er überhaupt kandidaten zijn voor heel wat functies. Door de arbeidskrapte hebben werknemers veel meer vertrouwen dat ze elders snel aan de slag kunnen gaan als ze dat willen', klinkt het.

Nog volgens Acerta krijgen vooral kmo's te maken met het snelle personeelsverloop. In bedrijven met minder dan tien werknemers wordt meer dan dertig procent van de stopgezette contracten al binnen het jaar afgebroken. In grote bedrijven gaat het om 15 à 16 procent. Het onderzoek van het hr-dienstenbedrijf is gebaseerd op de gegevens van 260.000 werknemers bij 40.000 bedrijven.

