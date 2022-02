Het accountancybedrijf SBB is ontsproten uit de Boerenbond en werkte ooit vooral voor landbouwers. Vandaag mikt het op een bredere klantenbasis. De atypische overname van het Wase RVO past in die strategie.

SBB Accountants & Adviseurs integreert op 1 april zijn sectorgenoot RVO Finance uit Beveren. Een overname is een atypische zet van SBB. "De integratie van nieuwe eenheden neemt veel managementtijd in beslag", zegt CEO Raf Sels. "Wij verkiezen interne groei. Maar RVO is als jong bedrijf sterk in financieel advies aan kmo's. Dat levert meerwaarde aan onze doelgroep én aan SBB." SBB raamt zijn omzet van 2021 op 54 miljoen euro, 8 procent meer dan in 2020. Het rekent zoals elk jaar op een bedrijfskasstroom van 10 tot 12 procent.

Digitalisering

Met die stabiele interne groei wijkt SBB af van de sectorgenoten PIA Group en Moore, die de voorbije jaren vooral aan gewicht wonnen door overnames van kleinere concurrenten. Ze mikken vooral op de kmo's met betaalbaar advies.

De consolidatiebeweging is ook een gevolg van de zware investeringen die nodig zijn om de cijferberoepen te digitaliseren. Vroeger verwerkten accountants data van bedrijven op basis van facturen en klantenbestanden. Dat kan nu bijna volledig automatisch. Sels: "Vroeger keken we achteruit om het cijfermateriaal te ordenen. Vandaag adviseren we over de toekomst van het bedrijf met digitale data."

De manier om de digitalisering vorm te geven verschilt ook grondig in de sector. De Big Four en BDO worden ondersteund door een internationaal netwerk bij de digitale transformatie. Moore en PIA kunnen rekenen op extern kapitaal. Maar heel wat accountantsbedrijven hebben het ook lastig om te investeren, omdat zeker de wat oudere vennoten liefst een zo hoog mogelijk rendement ontvangen. Sels: "De SBB-accountants zijn echter bedienden of directieleden, die wel een marktconforme verloning krijgen, maar geen winst opeisen."

Boerenbond

SBB behoort tot de holding van de Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond. Sinds de oprichting in 2001 trad MRBB nooit op als financier. SBB investeerde de voorbije drie jaar 10 miljoen euro eigen middelen in IT. Het heeft een eigen vermogen van 23 miljoen euro en geen langetermijnschulden. "Onze aandeelhouder laat ons volledig vrij of wij onze winst opzijzetten of investeren", aldus Sels.

Voor het eerst in twintig jaar keerde SBB in 2021 wel een dividend uit van 6,5 miljoen. Sels: "We hadden een overschot. Spaargeld brengt vandaag niets op. Beleggen is ons beroep niet. Dat kan de Boerenbond veel beter."

Vier op de tien Vlaamse landbouwers zijn klant in een van de 28 SBB-kantoren. Het aantal Vlaamse tuin- en landbouwbedrijven nam de voorbije twee decennia echter af van 40.000 naar 23.225. In tien jaar kromp de agrarische tak van SBB met 5 procent tot 9.500 klanten. In het kmo-segment (57 procent van de klanten) mikt SBB op afgelijnde doelgroepen via samenwerkingsprogramma's met beroepsfederaties, zoals Domus Medica, Bouwunie of Netwerk Architecten Vlaanderen. RVO past in die strategie. Commercieel directeur Bart Nelissen: "RVO biedt toegevoegde waarde aan dat type klanten."

