De accijnzen op bier hebben vorig jaar 168,3 miljoen euro opgebracht. Dat is 15,7 procent minder dan in 2019.

Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën die in de kranten van Sudpresse staan.

Sinds 2016 leverden de accijnzen op bier de schatkist zowat 200 miljoen euro per jaar op. De opbrengst in 2020 is de laagste in een decennium. De reden is te zoeken bij de coronapandemie, waardoor muziekfestivals werden afgelast, sportcompetities zonder publiek plaatsvonden en restaurants en cafés lang gesloten waren.

Ook de opbrengst uit accijnzen op mousserende wijn viel in 2020 fors terug tot 89,7 miljoen euro, tegenover 103,9 miljoen euro in 2019. Alles samen brachten de accijnzen op alcohol vorig jaar 779,2 miljoen euro op, tegenover 813,3 miljoen euro een jaar eerder.

