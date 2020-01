Bij de voorstelling van zijn zevende lichting start-ups maakte accelerator The Birdhouse bekend dat het zijn model aanpast. Voortaan vraagt het een participatie in de bedrijven die het begeleidt.

Birdhouse selecteert twee keer per jaar een tiental bedrijven die het zes maanden lang intensief begeleidt in zijn vestigingen in Antwerpen en Gent. Met die begeleiding hopen de bedrijven de stap te zetten van een beginnende start-up met een paar klanten naar een heus groeibedrijf. Negen op de tien start-ups die Birdhouse sinds 2016 heeft begeleid, bestaan nog. Gemiddeld slaagden ze erin hun omzet jaarlijks met 300 procent te doen groeien, bleek uit een enquête van Birdhouse.

Voor de zevende lichting heeft Birdhouse enkele veranderingen doorgevoerd. Tijdens de eerste zes lichtingen was de begeleiding door coaches en mentoren gratis, maar voortaan staan de start-ups 3 procent van hun aandelen af aan Belfius Insurance. Belfius is sinds het begin de belangrijkste structurele partner van de accelerator, die het het programma van Birdhouse betaalt. In de start-upwereld is aandelen vragen voor begeleiding een courant model. Ook imec.istart bijvoorbeeld vraagt een kleine aandelenparticipatie in ruil voor zijn groeiprogramma.

"Voor ons was het een grote stap om 3 procent aandelen te vragen", zegt Jan-Willem Callebaut, de oprichter en CEO van Birdhouse. "We hebben er op voorhand duidelijk over gecommuniceerd en we kregen nog altijd meer dan 550 inschrijvingen. De aantrekkingskracht van het programma blijft overeind."

Lening aanvragen

De tweede aanpassing is dat alle start-ups voortaan een lening van 50.000 euro kunnen vragen bij Belfius Bank. De bedrijven hebben drie jaar om de lening terug te betalen en krijgen een gunstige rentevoet van 1,1 procent. Belfius ontwikkelde die bulletlening eerder al voor Birdhouse, maar vroeger kon niet elke start-up uit het nest van Birdhouse er gebruik van maken. Nu kan dat wel.

"Die 50.000 euro kan echt het verschil maken tussen slagen of falen", zegt Callebaut. "We hebben gemerkt dat veelbelovende start-ups het niet halen, omdat ze te weinig geld ter beschikking hebben om snel genoeg te kunnen accelereren naar een grotere kapitaalronde."

Elke start-up is anders

De derde verandering is dat er nu per start-up meer middelen beschikbaar zijn voor het groeiprogramma van een halfjaar. Dat komt onder meer omdat het aantal bedrijven dat wordt begeleid iets is verminderd en Belfius meer investeert. Het zorgt ervoor dat de begeleiding van de start-ups nog meer op maat kan gebeuren dan vroeger.

Het is een trend in de start-upwereld dat die begeleiding steeds persoonlijker wordt. Birdhouse kan daarvoor onder meer een beroep doen op veertig ervaren ondernemers als mentoren en op tal van coaches. "Elke start-up is anders, one size fits all werkt niet", besluit Jan-Willem Callebaut.

B.D.

Deze 10 start-ups werden toegelaten tot Birdhouse - Cashplannr helpt bedrijven hun toekomstige bedrijfskasstroom te kennen en te beheren. - Tifogroup maakt digitaal entertainment voor voetbalfans, zoals een pronostiekspel. - Joyco biedt gezonde en volledig plantaardige fruitfrisco's voor evenementen aan. - JustBite levert pakketten met gezonde tussendoortjes aan bedrijven. - Engaging Heroes heeft eenvoudige methodes om de drijfveren van een doelgroep beter te begrijpen. - Q-it is een muziekstreamingdienst voor publieke plaatsen. De aanwezigen kunnen de muziekkeuze mee bepalen. - Bubbly-Doo maakt gepersonaliseerde kinderboekjes. - Dockflow is een platform voor een snelle samenwerking met logistieke partners. - Tcofleet.be berekent de totale kosten van de voertuigen die een organisatie heeft. - We Love Food heeft een geautomatiseerd en meetbaar marketingsysteem voor restaurants.

