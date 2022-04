Oprichters van scale-ups die 1 miljoen euro ophaalden of aan jaarlijkse omzet genereren, behoren tot een select gezelschap. Samen met Scaleup Vlaanderen gaan we in de One Million Club op zoek naar die Vlaamse groeibedrijven.

De Vlaamse universiteiten zitten vol knappe koppen, die baanbrekend onderzoek verrichten. Arne Smolders bijvoorbeeld, die doctoreerde aan de Universiteit Gent: "Mijn naïeve ambitie was ooit de Nobelprijs te winnen, maar ik merkte al snel dat je vooral in je eentje bezig bent. Zo is onderzoek heel moeilijk, vooral omdat je steeds meer expertise en technologieën moet combineren om tot baanbrekende inzichten te komen." Zo werkte Smolders mee aan een razend interessante tool, waar drie jaar niets mee gebeurde tot er een publicatie over verscheen. "Al snel begon ik te rekenen. Drie jaar lang kon je die tool niet inzetten om vooruitgang te bewerkstelligen. Als dat wereldwijd voor miljoenen onderzoekers geldt, gaat immens veel potentieel verloren."

Smolders nam samen met collega's deel aan een wedstrijd waarin ze een businessplan voor een platform vormgaven, waarop bedrijven in seconden wereldwijd de ideale onderzoekspartners vinden. Zo kunnen ze vanaf dag één impact creëren in ruil voor financiering van hun onderzoek. Het idee werd realiteit toen AcademicLabs in 2015 het levenslicht zag. Talloze grote farma- en biotechbedrijven als Johnson & Johnson gebruiken de ' Google for science' om een beter zicht te krijgen op de wetenschappers die hun kunnen helpen. Ze bepalen zelf welke parameters ze belangrijk vinden, zoals recente expertise, reputatie, financiering, awards of patenten.

Smolders: "Dankzij AcademicLabs kunnen we de expertise en de technologie van duizenden onderzoeksinstellingen wereldwijd openstellen voor bedrijven die er iets mee kunnen doen. Intussen hebben we een team van dertien mensen en komt 90 procent van onze klanten uit het buitenland. We hebben meer dan 2 miljoen euro opgehaald, voornamelijk bij de Vlerick-familie. In de nabije toekomst willen we nog een paar extra businessangels met ervaring in lifesciences of digitaal ondernemen aantrekken, vooral voor hun ervaring en hun netwerk."

