De Belgische fintech Abbove, bekend van zijn digitale platform voor vermogensplanning, sluit een contract af met de Europese private-bankinggroep Quintet. Daardoor opent de deur zich naar vijf landen in Europa.

Tot enkele maanden geleden werkte het platform voor patrimoniaal beheer PaxFamilia exclusief voor de grootbank BNP Paribas Fortis, die tevens aandeelhouder is. In juni maakte het fintechbedrijf bekend dat het zijn diensten ook zou aanbieden aan andere banken, vooral private banken die vermogende klanten bedienen. In het kader van die strategiewijziging veranderde de naam in Abbove.Sindsdien is Abbove erin geslaagd twee grote contracten af te sluiten. Het eerste was met Deutsche Bank België, dat zich in ons land profileert als een bank voor vermogende klanten. Nu kiest ook Quintet voor Abbove. Quintet is de vroegere groep KBL Private Banking. Ze heeft vermogensbanken in zes landen. In België gaat het om Puilaetco, een private bank die zowat 10 miljard euro vermogen onder beheer heeft.Abbove heeft de ambitie zijn activiteiten Europees te ontplooien bij zo veel mogelijk financiële instellingen en adviseurs. In die zin is het akkoord met Quintet een belangrijke stap voorwaarts. In eerste instantie gaat Abbove met Puilaetco samenwerken. Maar als het partnership in België succesvol is, zet het contract de deur open naar vijf andere landen in Europa. Behalve in België met Puilaetco heeft Quintet ook banken in het Verenigd Koninkrijk (Brown Shipley), Nederland (InsingerGilissen), Duitsland (Merck Finck), Denemarken (Quintet Denmark) en Luxemburg (Quintet Luxembourg).De technologie van Abbove biedt vermogensbeheerders en financieel adviseurs de mogelijkheid hun diensten aan vermogende families te digitaliseren en de klantenervaring te verbeteren. Klanten krijgen een beter overzicht in hun vermogen en in de mogelijkheden voor successieplanning. De technologie laat ook toe simulaties te maken en documenten bij te houden in een digitale kluis.Volgens Abbove bieden al 900 adviseurs het platform aan bij 25.000 vermogende families. De meeste klanten situeren zich in België, Frankrijk en Luxemburg. Abbove werd in 2018 opgericht door een team jonge Franstalige ondernemers, onder wie Guillaume Desclée. BNP Paribas Fortis bezit naar verluidt 25 procent van de aandelen.