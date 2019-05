Bierreus AB InBev gaat dit jaar in ons land 18 miljoen plastic bekers minder produceren en vervangen door 660.000 herbruikbare exemplaren.

Het initiatief kadert in de wereldwijde duurzaamheidsdoelstelling van AB InBev, waarbij de brouwer ernaar streeft om tegen 2025 voor 100 procent van haar producten herbruikbare of voor het merendeel gerecycleerde verpakkingen te gebruiken. Het is de eerste keer dat AB InBev een dergelijke hoeveelheid herbruikbare bekers inzet en ook het eerste initiatief van die omvang in België.

Voor de productie van de herbruikbare bekers doet AB InBev een beroep op Ecocup. Dat bedrijf garandeert dat met het gebruik van de bekers de kwaliteit van het bier en de voedselveiligheid verzekerd is.

'We praten met onze partners op het terrein om te bekijken wat voor hen logistiek mogelijk is. Naast Wild in 't Park hebben ook de festivalorganisatoren van onder meer Paradise City (Perk) en Voodoo Village (Grimbergen) al toegezegd om de herbruikbare bekers te gebruiken', zegt woordvoerster Laure Stuyck van AB InBev Belgium. 'Dat is ook het geval voor pretparken zoals Walibi en Bellewaerde, sportclubs zoals voetbalploeg Eupen, cafés zoals Bar Luxembourg in Brussel. Op plaatsen waar wel nog wegwerpbekers worden gebruikt, werkt AB InBev samen met de organisatoren om zoveel mogelijk te sorteren en te recycleren', luidt het.