AB InBev heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar minder bier verkocht. Dat blijkt uit de kwartaalresultaten van de Belgisch-Braziliaanse bierreus.

Tijdens het afgelopen kwartaal namen de volumes met 0,5 procent af, terwijl analisten juist hadden gerekend op een stijging met 0,8 procent. Het volume eigen bieren daalde met 0,9 procent. 'De sterke groei op markten zoals Mexico, Zuid-Afrika en Colombia werd meer dan tenietgedaan door een daling in China en de VS', zegt de brouwer. Het volume niet-bieren kende een stijging van 4 procent.

In de VS voelt ABInBev vooral de concurrentie van 'hard seltzers', alcoholische drankjes met fruitsmaak. In die categorie is de drankenproduct 'onvoldoende vertegenwoordigd', klinkt het. 'We zijn druk bezig met de uitbreiding en verbetering van onze 'hard seltzer'-portefeuille.' Zo zal ABInBev een 'Bud Light Seltzer' lanceren. Op de Chinese markt ondervindt de groep onder meer 'mindere resultaten in het nachtleven'.

De resultaten van het derde kwartaal staan in schril contrast met die van het voorgaande. Toen kwamen de totale volumes 2,1 procent hoger uit, waarbij het volume eigen bieren met 2,2 procent steeg en het volume niet-bieren een stijging van 1,8 procent kende.

De dalende bierverkoop heeft ook zijn doorslag in de resultaten van ABInBev. De brouwer zette een omzet van 13,17 miljard dollar in de boeken. Het gaat om een stijging van slechts 2,7 procent, terwijl analisten uitgingen van een forsere toename met 4,7 procent. De operationele kasstroom (ebitda) bleef stabiel op 5,29 miljard dollar, terwijl analisten een stijging met 3 procent verwachtten.

Voor 2019 stelt ABInBev zijn eigen verwachtingen bij, van een sterke ebitda-groei naar een 'gematigde ebitda-groei'. Het bedrijf vermoedt dat de zwakke trend van het derde kwartaal zich ook in het vierde kwartaal zal doorzetten. Bij opening van de beurs in Brussel verloor het aandeel van ABInBev vrijdagochtend meteen ruim 10 procent.