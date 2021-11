AB InBev heeft zijn belang verkocht in de ambachtelijke brouwer Crew Republic uit München.

In de zomer van 2019 had ZX Ventures, een filiaal van 's werelds grootste brouwer voor nieuwe initiatieven, een 20 procentbelang gekocht. Crew Republic werd in 2011 opgericht door Timm Schnigula en Mario Hanel. Zij kopen nu het belang van AB InBev terug.

Crew Republic heeft een eigen brouwerij, met een productiecapaciteit van 12.000 hectoliter. Na de instap van AB InBev zou de productiecapaciteit verhogen naar 25.000 hectoliter, en de ambachtelijke bieren zouden nationaal worden verkocht. AB InBev is het nummer twee in Duitsland. Crew Republic fabriceert merken zoals Drunken Sailor en In Your Face.

AB InBev verantwoordt de verkoop door zijn focus op pils in het premium- en superpremiumsegment. Vanaf 2022 zal Crew Republic weer zijn eigen distributie doen. De pandemie was uiteraard geen goede zaak voor de samenwerking.

In de zomer van 2019 had ZX Ventures, een filiaal van 's werelds grootste brouwer voor nieuwe initiatieven, een 20 procentbelang gekocht. Crew Republic werd in 2011 opgericht door Timm Schnigula en Mario Hanel. Zij kopen nu het belang van AB InBev terug.Crew Republic heeft een eigen brouwerij, met een productiecapaciteit van 12.000 hectoliter. Na de instap van AB InBev zou de productiecapaciteit verhogen naar 25.000 hectoliter, en de ambachtelijke bieren zouden nationaal worden verkocht. AB InBev is het nummer twee in Duitsland. Crew Republic fabriceert merken zoals Drunken Sailor en In Your Face.AB InBev verantwoordt de verkoop door zijn focus op pils in het premium- en superpremiumsegment. Vanaf 2022 zal Crew Republic weer zijn eigen distributie doen. De pandemie was uiteraard geen goede zaak voor de samenwerking.