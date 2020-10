Bierreus AB InBev schrapt het interimdividend. Het bedrijf nam de beslissing omwille van de coronapandemie. Omzet en volume namen ondanks de gezondheidscrisis toe.

'Hoewel onze activiteiten betere resultaten opleveren, blijven we geconfronteerd met onzekerheid en volatiliteit veroorzaakt door de COVID-19-pandemie', klinkt het in het persbericht. Uit voorzichtigheid, financiële discipline en in het belang van het bedrijf schrapte de raad van bestuur daarom het interimdividend. AB InBev geeft zo ook prioriteit aan de afbouw van de schuldenlast.

Die schuldenlast speelt de Belgisch-Braziliaanse brouwer van onder meer Stella Artois, Budweiser en Corona al sinds de miljardenovername van SABMiller parten. AB InBev werkt daarom al langer aan het verkleinen van de schuldenberg.

De omzet nam in het derde kwartaal met 4 procent toe tot 12,8 miljard dollar. De volumes in de periode juli-september stegen met 1,9 procent. De groei is mede te danken aan Zuid-Amerika (+20 pct), waar onder meer thuisland Brazilië (biervolume +25 pct) onder valt. Bij de bieren was er mondiaal een stijging van de volumes, bij de andere dranken een daling.

Het winstcijfer zit wel in dalende lijn. De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten van het bedrijf landde op 1,58 miljard dollar, tegenover 2,41 miljard een jaar eerder. Het gaat om een daling met zowat 34,6 procent. De winst per aandeel daalde van 1,51 dollar naar 0,52 dollar.

Impact cafésluitingen

'Onze resultaten voor het derde kwartaal weerspiegelen onze fundamentele kracht als 's werelds grootste brouwer en de veerkracht van de wereldwijde biercategorie', zegt CEO Carlos Brito in het persbericht. Omzet en volumes stegen dankzij het aanpassen aan de veranderende behoeftes van de consument, klinkt het.

In België heeft het bedrijf het net als de concurrentie een pak moeilijker omwille van de coronacrisis. Die heeft een 'significante impact op de Belgische activiteiten', zegt Fabio Sala, topman voor de Beneluxlanden en Frankrijk, in een toelichting. Het bedrijf voelt dit jaar met andere woorden bijvoorbeeld de cafésluitingen of het schrappen van de zomerfestivals en andere evenementen.

'De Belgische Brouwers meldden een daling van de horecaverkoop van -45 procent op 30 september, met pieken tot - 80 à - 90 procent in april en mei. Omdat we een van de grootste brouwers zijn, volgen we de neerwaartse trend inde verkoop aan de horeca', zegt AB InBev.

Een deel van de volumes verhuisde van de horeca naar retailmarkt, de consument heeft zich aangepast aan de nieuwe realiteit, heet dat. Het bedrijf zet ook in op digitalisering, met bijvoorbeeld de nieuwe webshop van Jupiler.

'Hoewel onze activiteiten betere resultaten opleveren, blijven we geconfronteerd met onzekerheid en volatiliteit veroorzaakt door de COVID-19-pandemie', klinkt het in het persbericht. Uit voorzichtigheid, financiële discipline en in het belang van het bedrijf schrapte de raad van bestuur daarom het interimdividend. AB InBev geeft zo ook prioriteit aan de afbouw van de schuldenlast. Die schuldenlast speelt de Belgisch-Braziliaanse brouwer van onder meer Stella Artois, Budweiser en Corona al sinds de miljardenovername van SABMiller parten. AB InBev werkt daarom al langer aan het verkleinen van de schuldenberg. De omzet nam in het derde kwartaal met 4 procent toe tot 12,8 miljard dollar. De volumes in de periode juli-september stegen met 1,9 procent. De groei is mede te danken aan Zuid-Amerika (+20 pct), waar onder meer thuisland Brazilië (biervolume +25 pct) onder valt. Bij de bieren was er mondiaal een stijging van de volumes, bij de andere dranken een daling. Het winstcijfer zit wel in dalende lijn. De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten van het bedrijf landde op 1,58 miljard dollar, tegenover 2,41 miljard een jaar eerder. Het gaat om een daling met zowat 34,6 procent. De winst per aandeel daalde van 1,51 dollar naar 0,52 dollar. 'Onze resultaten voor het derde kwartaal weerspiegelen onze fundamentele kracht als 's werelds grootste brouwer en de veerkracht van de wereldwijde biercategorie', zegt CEO Carlos Brito in het persbericht. Omzet en volumes stegen dankzij het aanpassen aan de veranderende behoeftes van de consument, klinkt het. In België heeft het bedrijf het net als de concurrentie een pak moeilijker omwille van de coronacrisis. Die heeft een 'significante impact op de Belgische activiteiten', zegt Fabio Sala, topman voor de Beneluxlanden en Frankrijk, in een toelichting. Het bedrijf voelt dit jaar met andere woorden bijvoorbeeld de cafésluitingen of het schrappen van de zomerfestivals en andere evenementen. 'De Belgische Brouwers meldden een daling van de horecaverkoop van -45 procent op 30 september, met pieken tot - 80 à - 90 procent in april en mei. Omdat we een van de grootste brouwers zijn, volgen we de neerwaartse trend inde verkoop aan de horeca', zegt AB InBev. Een deel van de volumes verhuisde van de horeca naar retailmarkt, de consument heeft zich aangepast aan de nieuwe realiteit, heet dat. Het bedrijf zet ook in op digitalisering, met bijvoorbeeld de nieuwe webshop van Jupiler.