Elke terugkerende passagier op de luchthaven van Zaventem krijgt in de eerste week van juli een gratis Stella Artois. Het glas mogen ze zelfs houden. Met de actie 'Home of Beer' wil de grootste brouwer ter wereld de Belgische biercultuur in de kijker zetten.

'Ik woonde vier jaar in België', meldde CEO Carlos Brito. 'Wat me opviel is hoe gewoon de Belgische consument is aan het etaleren van biercultuur. Het glas is heel belangrijk. Per merk is er een glas, met een eigen logo. Wij dragen die biercultuur nu de wereld rond. Belgen zijn bescheiden mensen. Maar hun biercultuur is echt wel overal bekend. In alle landen verkopen onze Belgische bieren goed. De Belgische biercultuur behoort tot het erfgoed van Unesco'.

Alle terugkerende passagiers in Zaventem krijgen vanaf zaterdag 1 juli, en dat een week lang, een glas Stella Artois. Aan de bagageband geven medewerkers van de brouwer hen een leeg glas. Even staat een toog,, waar de terugkomende reizigers een frisse Stella getapt krijgen.

Ook Arnaud Feist, CEO van luchthavenuitbater Brussels Airport Company, vindt de actie een goede idee. "Ook de luchthaven wil de beste producten van het land promoten. Dat zijn de Smurfen, Kuifje, Rubens, Van Eyck, maar ook onze gastronomie en gastvrijheid. Brussels Airport is bijvoorbeeld de grootste chocoladewinkel van de wereld. We verkopen gemiddeld per minuut anderhalve kilo chocolade, de klok rond, het jaar door".

Het grootste café bevindt zich nog niet op de luchthaven. Hoeveel passagiers een frisse pint zullen krijgen, is gissen. In juli verwacht Zaventem circa 2,7 miljoen aankomende en vertrekkende reizigers. De eerste week van die maand is doorgaans de drukste periode. Op de luchthaven worden enkel bieren van AB InBev verkocht.

De brouwer telt 3160 werknemers in België, een groei met 13 procent sinds 2015. Sommige van hen werken in het wereldwijde innovatiecentrum in Leuven, Gitec. Daar werd de voorbije vier jaar 240 miljoen euro geïnvesteerd. In 2019 worden 94 miljoen euro kapitaalinvesteringen voorzien, vooral in brouwerijen.