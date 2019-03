AB InBev krijgt nieuwe voorzitter

Volgens de zakenkrant is er bezorgdheid over de rol van Goudet bij investeringsgroep JAB Holding, die mogelijk een belangenconflict inhoudt.

Goudet is sinds 2015 voorzitter van AB InBev, de grootste brouwer ter wereld, maar is ook managing partner bij JAB. Die laatste heeft onlangs een belang genomen in Keurig Dr Pepper -fabrikant van koffie en andere dranken- en komt zo in het vaarwater van AB InBev terecht. Bierbedrijven lonken immers steeds meer naar andere, niet-alcoholische dranken.

Een woordvoerder van JAB bevestigt aan de Financial Times dat Goudet opstapt bij de brouwer, maar volgens hem doet die dat om meer tijd te besteden aan zijn verantwoordelijkheden bij de investeringsgroep.

Goudet was benoemd voor een periode van vijf jaar als voorzitter van AB InBev en had dus nog een jaar te gaan. Hij zit de vijftienkoppige raad van bestuur voor. Het is nog niet duidelijk wie hem gaat vervangen. Er werd een recruteringsbedrijf ingeschakeld en de naam van zijn opvolger zou snel bekend worden gemaakt, luidt het.