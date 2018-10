AB InBev halveert dividend

AB InBev stelt daarbij een slotdividend voor van 1 euro per aandeel voor het boekjaar 2018. Dat brengt het totale dividend op 1,8 euro per aandeel, een halvering tegenover vorig jaar.

Door de herziening van de dividenduitkering, aldus de Leuvense brouwer in een toelichting, kan het bedrijf zijn schulden verder afbouwen. De brouwer zit op een schuldenberg van 109 miljard dollar, een groot deel als gevolg van de overname in 2016 van rivaal SABMillar.

AB InBev verkocht in het derde kwartaal 146 miljoen hectoliter bier, waarvan bijna 130 miljoen hectoliter eigen bieren. Dat stemt overeen met een toename met 0,5 procent. Dat is zonder de effecten van overnames. De eigen bieren deden het vooral goed in Europa en Mexico en op heel wat Afrikaanse markten. Groei die wel werd tenietgedaan door het resultaat in Brazilië en Argentinië.

De omzet klokte af op 13,3 miljard dollar: een (interne) groei met 4,5 procent. Onder de streep hield de brouwer van onder meer Stella, Budweiser en Corona 1,61 miljard dollar over. Een jaar eerder bedroeg die winst nog 2,58 miljard dollar.

Beleggers reageren teleurgesteld op de halvering van het aandeel. Het AB InBev-aandeel op Euronext Brussel noteert omstreeks 11 uur 7 procent lager tot 67 euro.