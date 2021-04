Frédéric de Mévius, een telg van de adellijke Belgische AB InBev-aandeelhouders, zet zijn schouders onder PlanetFirst Partners. Het Britse fonds investeert in duurzame bedrijven rond gezondheidszorg en milieu.

Bijna een kwarteeuw was Frédéric de Mévius (62) actief bij Verlinvest, een diversificatieholding (naast de brouwerij) van hem en de familie De Spoelberch, nog een AB InBev-aandeelhouder. In 2019 verliet De Mévius Verlinvest, en verkocht hij zijn belang van bijna een tiende aan de familie De Spoelberch. Vandaag komt hij met PlanetFirst Partners op de proppen. Dat fonds wil investeren in Europese bedrijven met een focus op gezondheid en het milieu. De Mévius startte het fonds samen met Alexander de Wit (51), een voormalig lid van het directiecomité van Verlinvest.

ALEXANDER DE WIT. "PlanetFirst Partners financiert en steunt Europese ondernemers die al een bepaalde schaalgrootte bereikt hebben, geen starters. Die bedrijven zoeken groeifinanciering. Wij geven die, samen met operationele ondersteuning. We werken heel nauw samen met het management bij de zoektocht naar nieuwe markten, de optimalisering van de organisatie, het verfijnen van de strategie. We zien heel veel potentieel in Europa, want Europa wil een leidende rol spelen in gezondheid en milieu. Ons referentiekader is de Green Deal van de Europese Commissie. Volgen onze bedrijven die doelstellingen?"DE WIT. "We starten met 170 miljoen euro. We hebben bijkomende financiering van 70 miljoen euro voor de volgende ronde. De doelstelling is 350 miljoen euro eind dit jaar. Frédéric en ik zijn de investeerders, plus families en institutionele partijen. Een belangrijke familie is Adrien Invest. Zij levert 30 procent van het maatschappelijk kapitaal (Adrien Invest is een holding van Belgische adellijke aandeelhouders van AB InBev. De voorzitter van de raad van bestuur is graaf Paul Cornet de Ways-Ruart (53), tevens bestuurder bij AB InBev, nvdr). Daarnaast zijn er nog Belgische en internationale families."FREDERIC DE MÉVIUS. "We investeren tussen 10 en 30 miljoen euro per bedrijf, met een maximum van 50 miljoen euro. We nemen steeds een minderheidsbelang. We plannen één, maximaal twee nieuwe investeringen per jaar. We zijn ook het enige fonds rond gezondheid en milieu in Europa voor technologische groeibedrijven. Er zijn heel wat fondsen die in starters investeren, maar minder in groeibedrijven."DE WIT. "Polymateria heeft internationaal potentieel. Het is een voorbeeld van een groeibedrijf met een unieke technologie. Polymateria verwerkt plastic op een milieuvriendelijke manier. De plastic is biologisch afbreekbaar."DE MÉVIUS. "We zijn er rotsvast van overtuigd dat onze bedrijven een hoger rendement zullen opleveren voor investeerders. Tegelijk is het heel belangrijk dat we voor de volgende generaties iets voor het milieu doen. We ontwikkelden daarom een zesmaandelijks rapporteringssysteem, naast de puur financiële rapportering. We meten bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, één van de gemakkelijkste te meten maatstaven. Ook waterbesparing en afvalbeheer. We hebben een volledig model met parameters. Als we de bedrijven vóór de overname financieel doorlichten, staan die parameters vooraan."DE WIT. "Uiteraard zijn veel bedrijven vandaag duur, maar wij leveren een toegevoegde waarde. Wij kunnen het bedrijf sneller helpen te groeien in Noord-Amerika of China. Dat geeft een extra dimensie. Wij zijn geen passieve investeerder. Als wij helpen bij de internationalisering in Noord-Amerika, dan krijgt ons bedrijf uiteindelijk ook duurdere waarderingen, zoals die in Noord-Amerika worden gehanteerd. Amerikaanse investeerders zullen naar ons bedrijf kijken."