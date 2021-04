De familie De Pret wordt naast de oprichters en de bank BNP Paribas Fortis de derde aandeelhouder van PaxFamilia. Dat digitale platform wil vermogensbeheer en vermogensplanning gemakkelijker maken, en is de voorbije jaren snel gegroeid.

De drie jonge Belgische ondernemers Guillaume Desclée, Guillaume de Monie en Gaëtane Meurant richtten in 2017 GuiSquare op. Met hun fintechbedrijf ontwikkelden ze een platform voor vermogensbeheer en vermogensplanning, dat de naam PaxFamilia kreeg. Het wil een hulpmiddel zijn voor vermogende families en hun adviseurs. Op het platform van PaxFamilia vinden gebruikers informatie over roerende en onroerende bezittingen, eigendomstitels, giften, familiale relaties, huwelijkscontracten enzovoort. Het heldere overzicht biedt de mogelijkheid om analyses en toekomstprojecties te maken, en het vergemakkelijkt de financiële en successieplanning. Dat is geen overbodige luxe voor vermogende families, die groter en internationaler worden en waar kinderen uit verschillende huwelijken almaar vaker voorkomen. De naam PaxFamilia is dan ook niet toevallig gekozen: "Onze technologie moet helpen om de rust in families te bewaren", zegt de CEO, Guillaume Desclée. Het product beantwoordt duidelijk aan een behoefte. Sinds de lancering in 2018 overtuigde PaxFamilia meer dan 17.000 gezinnen. Dat dankt de start-up vooral aan zijn samenwerking met BNP Paribas Fortis. De grootste bank van ons land nam in 2018 een participatie van 25 procent in het kapitaal en stelde het product ter beschikking van zijn klanten in private banking en wealthmanagement. Het gros van de gebruikers van PaxFamilia zijn klanten van de bank. "De samenwerking met BNP Paribas Fortis heeft ons veel bijgebracht", geeft Desclée toe. "We konden ons product in een reële bankomgeving ontwikkelen." Ook de bank is tevreden, zegt Stéphane Vermeire, hoofd private banking en wealthmanagement van BNP Paribas Fortis: "PaxFamilia ondersteunt het werk van onze private bankers en versterkt hun rol als adviseur. Het helpt onze klanten op weg naar een digitaal vermogensbeheer. In plaats van zelf zo'n platform te ontwikkelen, was het voor BNP Paribas Fortis efficiënter samen te werken met een Belgische fintech." Nu plant GuiSquare met PaxFamilia een nieuwe grote stap voorwaarts. Het wil zijn cliënteel in vijf jaar uitbreiden tot 250.000 gezinnen. Daarvoor heeft de onderneming net 1,4 miljoen euro opgehaald. Daarbij stapte de AB InBev-familie rond Arnoud de Pret in het kapitaal (zie kader Familie De Pret). "De intrede van de familie past in onze missie om van PaxFamilia een platform te maken dat beantwoordt aan de behoeftes van families voor hun vermogens- en successieplanning", zegt Desclée. Ook BNP Paribas Fortis deed mee aan de financieringsronde en consolideert zijn participatie van 25 procent. De drie oprichters blijven hoofdaandeelhouders en bewaken de ondernemingsgeest en de onafhankelijkheid. Valentine de Pret wordt de voorzitter van de raad van bestuur van GuiSquare. "Wij zien in het sterke model van PaxFamilia niet enkel een potentieel interessante investering", zegt de dochter van Arnoud de Pret. "Wij geloven dat PaxFamilia een revolutie kan teweegbrengen in de modernisering en de digitalisering van de familiale successie- en vermogensplanning. Het platform laat families toe hun vermogenspaspoort te digitaliseren en zich beter te organiseren. Het moet ook de kwaliteit van het advies verbeteren. Die familiale thematiek ligt ons na aan het hart." Normaal investeert de familie niet of nauwelijks in start-ups, geeft Valentine de Pret toe: "Onze familiale holding mikt veeleer op bedrijven die al verder in hun ontwikkeling staan. Maar we maakten graag een uitzondering. We geloven in de kwaliteiten en de complementariteit van de drie oprichters. Bovendien was met BNP Paribas Fortis al een sterke partner aan boord. Ten slotte heeft GuiSquare een gezonde financiële basis. Het bedrijf realiseerde vorig jaar met twintig medewerkers al een positief operationeel resultaat." Over het investeringsbeleid van de familie wil Valentine de Pret het volgende kwijt: "Wij gaan graag in zee met partners en we geven de voorkeur aan langetermijninvesteringen en -relaties. We willen vooral ondernemerschap steunen en aanmoedigen, en gedragen ons als een stabiele familiale aandeelhouder. Alle investeringsbeslissingen nemen we in familieverband. Pas als iedereen - mijn vader, mijn twee zussen en ikzelf - akkoord gaan, happen we toe." Het geld van de kapitaalverhoging wil PaxFamilia investeren in een groter gebruiksgemak en meer functionaliteiten, en in digitale marketing- en verkoopinspanningen om de expansie te versnellen. "We willen het referentieplatform voor vermogensbeheer in Europa worden", zegt Desclée. "We zullen onze oplossing aanbieden aan een bredere waaier van financieel adviseurs en tussenpersonen, zoals banken en vermogensbeheerders, consultants, familyoffices, boekhouders, fiduciaires en verzekeringsmakelaars. Kortom: iedereen die bezig is met financiële planning in België, Luxemburg en Frankrijk." Om de afzetmarkt te verbreden, wordt de commerciële relatie met aandeelhouder BNP Paribas Fortis herbekeken. De bank genoot exclusiviteit op het gebruik van het PaxFamilia-platform in de banksector. "Die exclusiviteit zal geleidelijk uitdoven", zegt Vermeire. "Door snel in zee te gaan met PaxFamilia hebben we een voorsprong genomen, maar wij willen de expansie niet in de weg staan." Ook de intrede van de familie De Pret moet in die context worden gezien, onderstreept Valentine de Pret: "Wij willen een rol spelen in de governance, zodat de onderneming zich op een onafhankelijke manier kan ontwikkelen en groeien in het belang van de klanten."