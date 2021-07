De Luxemburgse holding waarin de Belgische AB InBev-families hun belang in de wereldbrouwer groeperen, leed vorig jaar een stevig nettoverlies van ruim 8 miljard euro. Dat heeft alles te maken met de gezakte beurskoers van het bedrijf.

De Belgische adellijke families verzamelden het grootste deel van hun belang in AB InBev via de Luxemburgse holding Eugénie Patri Sébastien. Dat is een verzamelnaam voor drie grote takken waarin de Belgische families hun bierbelang groepeerden. Eugénie Patri Sébastien, afgekort EPS, had eind vorig jaar 23,43 procent van de aandelen van AB InBev. EPS had eind vorig jaar 462.143.069 aandelen, en dat is goed voor evenveel brouwersaandelen.Eigenlijk fungeert EPS als een veredelde cashmachine. Via de Luxemburgse holding vloeien de brouwersdividenden naar de families. Vorig jaar bijvoorbeeld ontvingen de families 231 miljoen euro aan dividenden van AB InBev. Dat is het laagste cijfer sinds 2009 (zie ook balanscijfers), want het gaat de brouwer al enkele jaren niet voor de wind. In 2017 kregen de aandeelhouders van de brouwer nog een brutodividend van 3,6 euro per aandeel. Vorig jaar was dat gezakt naar 0,5 euro.De adellijke families trokken daaruit hun conclusies. Ze boekten vorig jaar een waardevermindering van ruim 8,6 miljard euro op hun belang in de brouwer. Het komt erop neer dat ze een aandeel van AB InBev in de balans van EPS nog een waarde geven van iets meer dan 57 euro. In 2014 hadden de families het aandeel nog in de boeken gezet voor bijna 76 euro per stuk.De families zetten met die waardevermindering de tering naar de nering. Vorig jaar in maart, in volle coronacrisis, flirtte het aandeel zelfs even met een prijs rond 30 euro. De raad van bestuur oordeelde toen nog dat "de waardevermindering niet blijvend is". Vandaag zijn de families een andere mening toegedaan. Ze blijven onder meer vraagtekens zetten bij de aanslepende impact van covid-19 op de toekomstige resultaten van de wereldbrouwer.De families halen geregeld het nieuws met allerlei investeringen, los van de brouwer. Die investeringen worden deels met bankleningen betaald. De brouwersaandelen worden daarbij als onderpand gebruikt, voor het krijgen van leningen. Dat onderpand stijgt al enkele jaren. In 2014 ging het om een bedrag van 1,7 miljard euro. Eind vorig jaar stond de teller op 3,52 miljard euro: 36.972.011 aandelen van AB InBev waren voor bankleningen in pand gegeven.