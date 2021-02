AB InBev start een rechtszaak tegen Constellation Brands over de biermerknaam Corona in de Verenigde Staten. Het beursgenoteerde Constellation Brands verdient al jaren met de vingers in de neus poen met het Mexicaanse bier in de VS.

Constellation Brands deed in juni 2013 een gouden zaak. Het werd toen de eigenaar van de biermerken - waaronder het populaire Corona Extra - van de Mexicaanse brouwer Grupo Modelo in de Verenigde Staten. AB InBev had net voordien de Mexicaanse marktleider gekocht. Maar de mededingingsoverheden in de Verenigde Staten wilden niet dat de grootste brouwer ter wereld ook in de VS de eigenaar werd de Mexicaanse bieren.

...

Constellation Brands deed in juni 2013 een gouden zaak. Het werd toen de eigenaar van de biermerken - waaronder het populaire Corona Extra - van de Mexicaanse brouwer Grupo Modelo in de Verenigde Staten. AB InBev had net voordien de Mexicaanse marktleider gekocht. Maar de mededingingsoverheden in de Verenigde Staten wilden niet dat de grootste brouwer ter wereld ook in de VS de eigenaar werd de Mexicaanse bieren.In het Leuvense hoofdkwartier zagen ze die beslissing met lede ogen aan. Zoals blijkt uit de balanscijfers (zie tabel hieronder) schoot Constellation Brands met die beslissing de hoofdvogel af. De beursgenoteerde onderneming betaalde 5,23 miljard dollar voor de overname van die Mexicaanse bieren voor de VS. Maar dat geld werd al ruimschoots terugverdiend. Het bedrijf boekt miljarden dollars winsten met zijn Mexicaanse bieren. De omzet en de winst blijven maar klimmen, door volumegroei, prijsverhogingen en duurdere verpakkingen.Mexicaanse importbieren zijn zeer populair in de VS. Acht van de vijftien meest verkochte importbieren zijn de Mexicaanse van Constellation Brands. Het meest verkochte importbier is Modelo Especial, meteen ook het nummer vier in de VS. Op nummer twee van importbieren staat Corona Extra, het zevende meest verkochte bier in de Verenigde Staten. Constellation Brands is de op twee na grootste brouwer in de VS, na AB InBev en Molson Coors. Maar terwijl de twee marktleiders al jaren achteruit gaan, verdubbelden de Mexicaanse volumes bijna de voorbije zeven jaar.Voor Constellation Brands was het ook meegenomen dat het in Mexico kon beginnen te brouwen. Het heeft namelijk een probleem met zijn productiecapaciteit. Die was 10 miljoen hectoliter bij de verkoop in 2013, en stijgt naar een voorziene 39 miljoen hectoliter dit jaar. En dat in twee brouwerijen: Nava en Obregon.Zelfs covid-19 kon het Amerikaanse succes van de Corona & co niet stoppen. In de eerste negen maanden groeiden de volumes alweer met 5 procent. Merkwaardig overigens: volgens cijfers van de Amerikaanse brouwersvereniging Beer Institute daalde de Amerikaanse bierconsumptie in het coronajaar slechts lichtjes. Dat komt onder meer omdat het marktaandeel van de horeca relatief beperkt is. Volgens Molson Coors betekent horeca 16 procent van de markt. De binnenlandse brouwers verkochten volgens Beer Institute 195 miljoen hectoliter, een daling met 0,5 procent. De import klom met 0,3 procent, naar bijna 43 miljoen hectoliter. Het grootste deel van die import komt van de Mexicaanse bieren van Constellation Brands. De dalende verkoop van vaten, en een klim van de flessenverkoop, deed de winst van Constellation Brands zelfs verder aandikken.Het Britse weekblad The Economist schreef in mei al over het wereldwijde succes van het merk Corona. Het is een van de meest waardevolle Mexicaanse exportproducten. Het is in de gunstige betekenis 'Made in Mexico': een kwaliteitsvol premiummerk. Volgens de merkenonderzoeker Interbrand is Corona het tweede waardevolste merk uit de groeilanden, na het Chinese Huawei.The Economist schreef het artikel in volle lockdown. Alle brouwerijen in Mexico waren toen stilgelegd door de overheid. Er werd toen zelfs gedacht aan een naamsverandering van het merk. In Spanje heet het merk overigens Coronita, vanwege een dispuut rond de merknaam. Maar Constellation Brands bewees de voorbije maanden zijn veerkracht. Vanaf juni vorig jaar draaiden de Mexicaanse brouwerijen weer op normale toeren. En de consumenten zijn vooral jongeren: die lagen volgens The Economist niet echt wakker van het coronavirus.In Leuven steekt het succes van Corona in de Verenigde Staten nog altijd. Elders in de wereld is AB InBev wel de eigenaar van het merk. Tegen de bierverkoop in de VS kan AB InBev niets doen. Maar Constellation Brands lanceerde vorig jaar de variant Corona Hard Seltzer. Alweer een schot in de roos, het deed de winst verder aandikken. Een 'hard seltzer' is een bier met spuitwater en met fruitsmaken. Het is het nieuwste populaire drankje van de Amerikaanse consument. AB InBev werd al langer verweten dat het onvoldoende had ingespeeld op die nieuwste rage. Nu schiet de Leuvenaar zijn kruit ook af voor de rechter.