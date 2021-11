In oktober werden er bij de VDAB 36.255 vacatures aangemeld, of 43 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Tegelijk blijft ook het aantal openstaande vacatures ongezien hoog, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits.

De voorbije twaalf maanden ontving de VDAB bijna 338.000 vacatures, een stijging met 40 procent op jaarbasis. Daarvan staan er eind oktober nog altijd 72.067 open. Op een jaar tijd gaat het bijna om een verdubbeling van het aantal openstaande vacatures. Minister Crevits wil nu met de VDAB aan de slag om werkzoekenden beter op te volgen en te begeleiden naar de openstaande vacatures, meldt ze.

'De afspraken tussen VDAB en werkzoekenden moeten doorheen het bemiddelingsproces beter geformuleerd worden. Bemiddelaars worden daarin opgeleid. Heldere afspraken zijn noodzakelijk voor een goede opvolging', klinkt het.

Daarnaast wil de minister ook niet-werkzoekenden zonder job aan de slag krijgen. Ze zit daarover samen met de sociale partners. 'Ook wie nu niet aan de slag is en geen uitkering krijgt, moeten we stimuleren om actief te worden op de arbeidsmarkt'.

De minister is positief gestemd dat jonge werknemers sneller van job veranderen, zoals blijkt uit de jongste studie van Acerta. 'Uitgaan van loopbaanzekerheid in plaats van jobzekerheid is de start om meer werk te maken van om- en bijscholen. Het is ook een kans voor bedrijven om meer opleidingen op de werkvloer aan te bieden. Het invullen van de vele vacatures is een belangrijke uitdaging voor de overheid, maar schept ook kansen, die moeten we grijpen.'

De meeste openstaande vacatures (meer dan 18.300) zijn te vinden in de provincie Antwerpen, gevolgd door Oost-Vlaanderen (ruim 14.700) en West-Vlaanderen

