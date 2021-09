Het aantal tijdelijk werklozen is afgelopen zomer opnieuw onder de 200.000 gezakt. Daarmee staat de tijdelijke werkloosheid op het laagste peil sinds het begin van de coronacrisis in maart 2019, zo blijkt maandag uit de meest recente cijfers van de Rijkdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

In augustus 2021 waren 186.846 Belgen tijdelijk werkloos. Dat zijn er 7.704 (4%) minder dan de maand voordien en een daling met liefst 176.150 eenheden (48,5%) in vergelijking met augustus 2020. Daarmee staat het aandeel tijdelijk werklozen op het laagste peil sinds het begin van de coronacrisis, al ligt het niveau van net voor de coronacrisis wel nog een stuk lager (139.358 in februari 2020).

Het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen steeg de afgelopen maand met 16.377 naar 324.962. In vergelijking met vorig jaar is er wel een fikse daling met 42.661 eenheden (-11,6%). Die daling op jaarbasis was het sterkst bij jongeren onder de 25 jaar, waar een daling met 21,5 procent werd genoteerd. Bij 60-plussers bedroeg de daling slechts 0,5 procent, maar dat is te toe te schrijven aan een reglementaire wijziging waardoor men enkel nog op basis van minstens 44 jaar carrière een vrijstelling kan aanvragen en niet langer op basis van leeftijd.

De daling was het sterkst in Vlaanderen (-18,4%), gevolgd door het Waals Gewest (-7,9%) en het Brussels Hoofstedelijk Gewest (-4,7%). Zo waren er in augustus 2021 in het Vlaams Gewest 124.053 volledig werklozen, in het Waals Gewest 132.881 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 68.028.

Door de uitzonderlijke weersomstandigheden in juli 2021, ten slotte, zijn er sedert juli 7.903 werknemers die een uitkering ontvangen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Daarvan woont het leeuwendeel (88%) in het Waals Gewest of in de Duitstalige Gemeenschap. Nog eens 21.679 werknemers ontvangen sinds juli een uitkering voor tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer.

