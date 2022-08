Steeds meer Belgen verdienen bij via een flexi-job. In negen maanden steeg het aantal mensen in het fiscaal vriendelijke statuut met zo'n derde tot 103.946, bericht De Tijd dinsdag.

Dat laatste cijfer slaat op het aantal aanvragen als flexi-jobber in het tweede kwartaal. Het is 24 procent hoger dan eind vorig jaar. Tegenover de 80.722 in het derde kwartaal van 2021 is er een stijging van 28 procent in een klein jaar, blijkt uit statistieken van de RSZ. Niet iedereen die een aanvraag indient, gaat effectief aan de slag, maar het toont aan dat er steeds meer interesse is in het model.

Het aantal flexi-jobbers groeit gestaag sinds de lancering van het systeem in 2015. De uitgesproken stijging in het voorbije jaar volgt op de coronasluitingen in heel wat sectoren die met flexi-jobbers werken. De aangroei valt ook samen met de fors hogere energie- en con­sumptie­­prijzen.

De meeste flexi-jobbers werken in de horeca en de kleinhandel. Tussen 2017 en 2021 groeide hun aantal van 26.312 naar 83.707. Flexi-jobben kon eerst alleen in de horeca. Sinds begin 2018 is het statuut uitgebreid naar sectoren zoals de kleinhandel, warenhuizen, bakkerijen en kappers.

