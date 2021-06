Voormalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn is in Berlijn aangeklaagd wegens een valse verklaring voor een parlementaire onderzoekscommissie naar het dieselgateschandaal. Dat meldt het parket woensdag.

De voormalige VW-topman Martin Winterkorn zou moedwillig gelogen hebben tegen de commissieleden over het moment waarop hij te weten kwam dat er sjoemelsoftware in auto's ingebouwd werd. Winterkorn moet vanaf september terechtstaan voor fraude.

Het parket van Berlijn verwijt Winterkorn nu dat hij al 'vanaf mei 2015' op de hoogte was van de sjoemelsoftware, terwijl hij tegenover de parlementsleden verklaarde dat hij pas in september 2015 op de hoogte gebracht werd, korte tijd voordat het schandaal uitbrak.

Volkswagen gaf toe zowat 11 miljoen dieselwagens uitgerust te hebben met de software, die ervoor zorgde dat de wagens onder testomstandigheden lagere emissies lieten optekenen dan tijdens normaal gebruik op de weg. Dieselgate heeft Volkswagen sindsdien al zowat 30 miljard euro gekost.

Schadevergoeding

Woensdag raakte ook bekend dat Winterkorn en drie andere voormalig toplui van Volkswagen samen met hun verzekeraars recordschadevergoedingen betalen aan Volkswagen voor het dieselgateschandaal.

Volgens een definitief akkoord zou een bedrag van zowat 288 miljoen euro overeengekomen zijn. Winterkorn zou persoonlijk 11,2 miljoen euro betalen, voor voormalig Audi-topman Rupert Stadler gaat het naar verluidt om een bedrag van 4,1 miljoen euro.

Echt duur wordt het pas voor hun verzekeraars, die zowat 270 miljoen euro betalen aan Volkswagen. Het gaat om de hoogste som die in een dergelijke zaak in Duitsland ooit betaald werd. De beslissing om Winterkorn en zijn collega's ook financiële verantwoordelijkheid te laten dragen voor dieselgate werd al in maart genomen.

Volkswagen had ook een schadevergoeding geëist van voormalig directeur ontwikkeling Ulrich Hackenberg, maar die wilde niet weten van een schikking. Tegen hem worden daarom gerechtelijke stappen voorbereid.

