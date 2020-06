De directie van de Japanse autofabrikant Nissan werd maandag tijdens de algemene vergadering van de groep zwaar op de korrel genomen door kleine aandeelhouders. Die hadden kritiek op het bedrijfsbeleid en de geloofwaardigheid na de Ghosn-affaire en stelden zich vragen over de onzekere toekomst als gevolg van de coronacrisis.

CEO Makoto Uchida verontschuldigde zich tijdens de vergadering voor de aanzienlijke verliezen. Hij beloofde de aandeelhouders om de autofabrikant, die in zwaar weer zit, weer te laten groeien door middel van herstructureringen en door de focus te leggen op kernmarkten en -technologieën. 'Nissan zal over twee jaar verdwijnen als dit zo doorgaat', verklaarde een aandeelhouder die er geen goed oog in had. Wat het autobedrijf nodig heeft, is sterk leiderschap, luidde het.

De Japanse autoconstructeur maakte recent nog bekend dat het een fabriek in Barcelona sluit waar zowat 3.000 mensen aan de slag zijn. Ook kondigde het bedrijf de intentie aan om de wereldwijde productiecapaciteit met ongeveer 20 procent te zullen afbouwen tegen eind maart 2023, vergeleken met het niveau van eind maart 2019. De autoconstructeur leed het afgelopen, gebroken boekjaar een nettoverlies van 671 miljard yen, omgerekend bijna 5,7 miljard euro. Nissan had onder meer te maken met hoge herstructureringskosten, terwijl het bedrijf ook klappen kreeg van de coronacrisis door het stilleggen van fabrieken en een sterk gedaalde autoverkoop. De omzet zakte met bijna 15 procent tot omgerekend 84 miljard euro.

