Het aandeel van Umicore dook vrijdag, na ongeveer anderhalf uur handel, ongeveer 6 procent in het rood. Het was daarmee de grootste daler in de Bel20-index. Beleggers reageerden negatief op het kwartaalrapport van de Belgische materialengroep, waarin gewaarschuwd wordt voor nog meer impact van de coronacrisis in de tweede jaarhelft.

De corona-uitbraak had al een zware impact op de autosector en dus ook op de katalysatorenactiviteit van Umicore. De productie in de meeste fabrieken lag er wekenlang stil. Ook de vraag naar elektrische wagens nam af, met een negatieve impact op 'Energy & Surface Technologies'-divisie. De inkomsten daalden terwijl de vaste kosten -verbonden aan de recente uitbreidingen- stegen. Umicore heeft beslist om zijn katalysatoractiviteiten in Noord-Amerika te consolideren in het Canadese Burlington, en de productie van autokatalysatoren in Tulsa in de VS stop te zetten.

Maar in andere sectoren zoals de recyclagebusiness zette het bedrijf wel een sterke prestatie neer. De activiteit nam toe, de metaalprijzen stegen en ook de handelsvoorwaarden verbeterden. De smelter in Hoboken was ook meer beschikbaar dan vorig jaar, toen hij zeven weken stillag als gevolg van een onderhoud.

Over de eerste jaarhelft daalde de omzet van Umicore met 4 procent tot 1,6 miljard euro. Door in de kosten te snoeien en bepaalde investeringen uit te stellen, steeg de aangepaste brutowinst (ebitda) wel met 5 procent tot 376 miljoen euro. Netto bleef er 148 miljoen euro van over.

Door de coronacrisis nam Umicore voor 72 miljoen euro aan herstructureringskosten en waardeverminderingen op bepaalde materiële en immateriële activa. Het bedrijf sluit niet uit dat er ook in de tweede jaarhelft nog zullen volgen. "Aangezien we onze productie verder zullen evalueren en de waarde van bepaalde activa verder zullen monitoren, kunnen er in de tweede helft van het jaar bijkomende cash en niet-cash aanpassingen noodzakelijk zijn van een vergelijkbare of iets hogere omvang dan deze die in de eerste jaarhelft werden geboekt", staat in het persbericht.

Precieze vooruitzichten geeft het bedrijf niet vrij, door de grote onzekerheid. De raad van toezicht besliste wel om een interimdividend van 0,25 euro per aandeel uit te betalen op 25 augustus.

