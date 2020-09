Het aandeel van het Belgische gezondheidstechnologiebedrijf Nyxoah is vrijdag, bij de beursintroductie in Brussel, geopend op 20,36 euro. Dat is 20 procent meer dan de introductieprijs van 17 euro. Na een half uur handel werd zelfs al 29 procent koerswinst opgetekend.

Donderdag werd al duidelijk dat het aandeel erg in trek is: de introductieprijs werd vastgelegd op 17 euro, aan de bovenkant van de vork. Ook werden meer aandelen dan verwacht (4,3 miljoen stuks in plaats van 3,9 miljoen) aan de man gebracht en werd de aanbieding een week vroeger dan verwacht afgesloten.

De opbrengst van de beursgang kan oplopen tot bijna 85 miljoen euro, geld dat Nyxoah vooral wil gebruiken om klinische proeven uit te voeren in de VS, Europa en Australië en voor de ontwikkeling van nieuwe producten.

