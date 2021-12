Aandeel Recticel geschorst in afwachting van beslissing bijzondere algemene vergadering

De handel in het aandeel Recticel is maandagochtend geschorst, zo maakte beurswaakhond FSMA bekend. Later op de dag beslissen de aandeelhouders van de Wetterse schuimrubberfabrikant over de verkoop van de afdeling 'Engineered Foams' aan het Amerikaanse Carpenter.