Het Waalse biotechbedrijf Bone Therapeutics heeft maandag tegenvallende resultaten gepubliceerd voor zijn knie-artrosemiddel JTA-004. Het bedrijf gaat de resultaten van het middel nu verder analyseren.

Tijdens de klinische studie (Fase III) bleek dat er na drie maanden geen statistisch significant verschil is in vermindering van kniepijn bij patiënten die het middel toegediend kregen, of zij die een placebo of een actief vergelijkingsmiddel toegediend kregen.

Beleggers reageerden teleurgesteld op deze nieuwe opdoffer: het aandeel van Bone Therapeutics ging maandagochtend meer dan een derde lager, tot een dieptepunt van 1,71 euro.

Het bedrijf gaat de resultaten nu verder analyseren en zich beraden over mogelijke verdere stappen, zegt de topman Miguel Forte in een persbericht. Bone Therapeutics gaat ook de focus leggen op 'de verdere ontwikkeling en uitbreiding van zijn mesenchymale stromale celgebaseerd allogene cel- en gentherapieplatform'. Zoals ALLOB, een behandeling bij complexe scheenbeenbreuken.

