Aandeel Air France-KLM fors lager na belang Nederlandse staat

De Nederlandse minister van financiën Wopke Hoekstra (CDA) maakte dinsdagavond bekend dat de Nederlandse regering een belang van 12,68 procent (680 miljoen euro) heeft gekocht in de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij. De bedoeling is om uiteindelijk tot circa 14 procent te gaan, een even groot belang als de Fransen hebben.

Aan Franse zijde werd verrast gereageerd. De Franse minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire zei in de Franse krant Les Echos akte te nemen van de actie van de Nederlandse overheid. Noch de raad van bestuur, noch de Franse regering werd vooraf op de hoogte gebracht. 'De staten moeten zich zo weinig mogelijk bemoeien met het dagelijks bestuur van zo'n grote onderneming', luidde de reactie van andere Franse minister, Gérald Darmanin, op de Franse radio. 'Je moet de mensen van Air France-KLM laten werken', zei hij.

De Nederlandse premier Mark Rutte bracht de Franse president Emmanuel Macron wel op de hoogte van het Nederlandse voornemen om tot een belang van 14 procent te gaan.

Beleggers sturen het aandeel Air France-KLM op de beurzen van Parijs en Amsterdam woensdagmorgen 10 procent lager.