De federale regering slaagde er in de eerste coronagolf in om door het systeem van tijdelijke werkloosheid het netto jobverlies te beperken tot 32.000. Bedrijven namen wel opvallend minder mensen aan: 77.000 minder dan gewoonlijk. Dat schrijft De Tijd op basis van de Dynam-studie die HIVA, het onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven), dinsdag publiceert.

In de twaalf maanden die werden onderzocht, verlieten 703.000 Belgen hun job. Dat zijn er nauwelijks meer dan de 697.000 een jaar eerder. 'We zien inderdaad dat er weinig te merken is van ontslagen en herstructureringen, maar wel dat er veel minder aanwervingen zijn', zegt professor Ludo Struyven, arbeidsmarktexpert en een van de auteurs van de studie.

Het jobbehoud is opvallend en te danken aan het systeem van tijdelijke werkloosheid. De Dynam-studie toont evenwel aan dat het veel moeilijker was een nieuwe job te vinden. Dat is een belangrijk nieuw inzicht, aldus De Tijd.

Tussen juni 2019 en juni 2020 namen bedrijven en overheden 672.000 mensen aan. Dat zijn er 77.000 minder dan een jaar eerder. Toen ging het om 749.000 mensen. Het zijn vooral de sectoren die veel gebruikmaken van flexibele contracten waar het netto jobverlies groot is.

