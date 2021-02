Bij het Duitse ingenieursbedrijf Siemens Energy staan de komende jaren 7.800 banen op de helling. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

Siemens Energy is de in 2020 afgesplitste energiedivisie van Siemens. In de divisie 'Gas and Power' wil het bedrijf kosten besparen, en wordt het aantal banen wereldwijd tegen 2025 met 7.800 afgebouwd. Vooral kantoorbanen zijn bedreigd.

In Duitsland verdwijnen 3.000 jobs, in de VS 1.700 en 3.100 wereldwijd. In totaal staat één baan op de twaalf bij Siemens Energy daarmee op de helling. Er worden geen sites gesloten, verzekert het bedrijf.

'De energiemarkt verandert snel. Dat biedt opportuniteiten, maar tegelijk ook belangrijke uitdagingen', aldus topman Christian Bruch.

Siemens Energy kon in het eerste kwartaal - dat liep van oktober tot en met december - een winst realiseren van 99 miljoen euro. Een jaar eerder stond nog een verlies van 195 miljoen euro in de boeken. Vooral de windenergie-activiteiten presteerden sterk.

