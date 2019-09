Door het faillissement van het Britse reisconcern Thomas Cook moeten reisagentschappen sluiten en vliegtuigen aan de grond blijven. Maar vooral moeten zowat 600.000 toeristen wereldwijd gerepatrieerd worden. Hoe gaat dat? 5 vragen.

Het zwaartepunt van de activiteiten van Thomas Cook ligt in het Verenigd Koninkrijk. Circa 150.000 Britten genieten momenteel van een vakantie die ze bij het concern boekten. Het gaat om de grootste repatriëringsoperatie van Britten in vredestijd.

Wie moet de repatriëring doen?

De verantwoordelijkheid om de Britse toeristen weer naar huis te brengen, ligt bij de Britse luchtvaartautoriteit (CAA). Die heeft een noodplan klaar: "Operation Matterhorn". De naam verwijst naar een Amerikaans bombardement op de Japanse strijdkrachten tijdens WOII.

Hoe gaat de repatriëring concreet?

De toeristen keren terug met de gratis speciale vluchten of worden omgeboekt naar een andere vlucht zonder extra kosten en zo dicht mogelijk bij hun oorspronkelijke terugvlucht. Aan Britten die nog niet op reis zijn vertrokken, wordt gevraagd om niet naar de luchthaven te gaan. Thomas Cook heeft immers geen vertrekkende vluchten meer, klinkt het nog.

Hoe lang zal het duren?

De hele operatie kan tot twee weken duren, wat overeenkomt met de maximale duur van de meeste vakanties bij Thomas Cook. De vluchten starten vanaf vandaag 23 september.

Wat is het kostenplaatje?

De kostprijs van de wereldwijde repatriëring wordt geschat op enkele miljarden ponden (waarvan 600 miljoen pond in het Verenigd Koninkrijk).

Wat met Belgische toeristen?

Voorlopig legt Thomas Cook België (met merken Thomas Cook, Neckermann en Pegase) de boeken niet neer en blijft de organisatie operationeel. Alle reizen gaan door zoals gepland, maar er worden uit voorzichtigheid geen nieuwe klanten aanvaard tot er meer duidelijkheid is.

Mocht de Belgische poot toch failliet gaan, dan zijn de Belgische toeristen (momenteel zijn dat zowat 10.000 toeristen) gedekt door het Garantiefonds Reizen. Alle pakketreizen vallen onder de bescherming van het garantiefonds. Daardoor is iedereen verzekerd van de uitvoering van zijn vakantie, of van een terugbetaling. 'Het garantiefonds komt tussen om de hoteluitbater, luchtvaartmaatschappij ... te betalen zodat de reizigers hun vakantie kunnen voortzetten, en voor de repatriëring indien dat nodig is', verzekert ook consumentenorganisatie Test Aankoop. Maar dat is dus nog niet aan de orde.