Weinig Vlaamse softwarebedrijven halen 6 miljoen op in hun eerste kapitaalronde. Het logistiekesoftwareplatform Qargo doet dat wel, en dan nog bij ronkende namen.

Oprichters Adriaan Coppens, Joeri De Turck en Sander De Wilde kunnen uitpakken met grote namen als investeerders. De in Londen wonende Brusselaar Fred Destin is een dotcomveteraan die onder meer al vroeg Deliveroo ondersteunde. De andere investeerders zijn Stephane Kurgan, een ex-topman van de mobielespelletjesgigant King (Candy Crush), en de gewezen Betfair- CEO Breon Corcoran. De kapitaalronde van 6 miljoen euro is voor Qargo een seed- investering, het eerste zaaikapitaal om het product af te maken en te beginnen commercialiseren.

Het is opvallend dat een softwarebedrijf, met fors lagere kosten dan onder meer ontwikkelaars van hardware, in die premature fase al zoveel geld moet en wil ophalen. "De boom in de financiering voor start-ups heeft de voorbije jaren de grenzen wat verlegd. Ons parcours bij (de dataleverancier, nvdr) OTA Insight was ook een voordeel om geld op te halen", zegt CEO Adriaan Coppens, die vanuit Londen opereert. "Met Fred hadden we onder meer dankzij onze Belgische roots snel een klik. Hij is op zoek naar jonge bedrijven die een heel grote ambitie hebben op het gebied van productie. In de softwarebusiness zijn de gemakkelijke problemen ondertussen wat opgelost. Het kost heel veel geld om voor die moeilijkere niches een goed product te maken. Er is wel minder concurrentie, maar je moet meer investeren in de opstart. We hebben al een team van bijna twintig medewerkers."

"Veel softwarebedrijven starten met een basisproduct dat ze gaandeweg uitbouwen en verbeteren", zegt CTO Joeri De Turck. Hij was destijds de eerste werknemer van OTA Insight. "We maken iets dat even cruciaal is voor transportbedrijven als een besturingssysteem voor een computer. De lat voor ons eerste product ligt daarom een pak hoger. We willen allesomvattende software maken voor vrachtwagentransporteurs. Dat is zo complex dat de sector met verouderde software of met een combinatie van spreadsheets en pen en papier is blijven werken. Gemiddeld rijdt een vrachtwagen een derde van de tijd leeg rond. Met onze software kunnen ze veel meer automatiseren, waardoor de planning veel efficiënter wordt. In de toekomst zullen we ook de precieze uitstoot per rit tonen."

Gent

Coppens en De Turck tackelen nu een veel complexer probleem dan met OTA Insight, dat zich specialiseerde in prijsanalyses voor hotels. In België is OTA Insight nog wat onbekend omdat de hoofdzetel in Londen staat. Maar het is opgericht door Belgen en het haalde al 100 miljoen euro op. Het heeft heeft ook een belangrijke afdeling voor onderzoek en ontwikkeling in Gent.

Qargo zal op een gelijkaardige manier werken, zegt Coppens. "In Londen concentreren we onze commerciële activiteiten, in Gent zitten onze ingenieurs. Dankzij de universiteit en de andere start-ups is er veel talent in Gent. Maar we vinden het ook belangrijk de Britse en Belgische markt tegelijk aan te snijden. We willen de eerste pan-Europese speler worden in transportsoftware."

