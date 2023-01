De autofabriek van Volvo in Gent ligt deze week noodgedwongen stil. Het tekort aan halfgeleiders, dat sinds de pandemie de personenwagenmaker herhaaldelijk deed stilvallen, sleept aan. Barbara Blomme, woordvoerder van Volvo Gent, legt uit waarom de situatie slechts geleidelijk verbetert.

BARBARA BLOMME. "We missen een cruciaal onderdeel dat in al onze wagens voorkomt en waarin microchips steken. Onze leverancier krijgt deze halfgeleiders slechts mondjesmaat. Wat maakt dat wij een hele week niet kunnen produceren. Het gaat om een wereldwijd probleem, dat nog eens versterkt wordt omdat wagens steeds meer elektrische onderdelen bevatten, terwijl de bouw van nieuwe semi-conductorenfabrieken blijft aanslepen. In een normale productie maken we in Gent 6.000 auto's per week. Maar ruim 5.000 van onze 7.000 medewerkers vallen nu onder het stelsel van tijdelijke werkloosheid. Dat zijn productiearbeiders. Wie wel werkt, wordt ingezet in onderhoudsactiviteiten of wordt op het werk verwacht voor opleidingen of workshops. Ook de bedienden werken door."BLOMME. "Het lijkt erop dat de markt zich in de loop van 2023 geleidelijk zal herstellen. Toch blijft de vraag naar halfgeleiders zeer hoog. Van een algemene stabiliteit is zeker nog geen sprake. Wij passen onze productie voortdurend aan."BLOMME. "In elk van onze wagens zitten duizenden semi-conductoren. Elk onderdeel dat elektronica bevat, heeft ook halfgeleiders. De batterij, het instrumentenbord, de airbags, de camera's: allemaal typische onderdelen met heel veel chips. Dus inderdaad: hoe meer geëlektrificeerd, hoe meer microchips nodig zijn."BLOMME. "Als we de nodige onderdelen hebben, zullen we die aantallen produceren. Ons succesmodel XC40 is wereldwijd nog altidj het op een na best verkochte Volvo-model. En ook de C40, het tweede volledig elektrische Volvo-model, verkoopt almaar beter."