De Duitse autobouwer BMW stopt vanaf 2023 met de autoproductie bij VDL Nedcar in het Nederlandse Born. Dat meldt VDL donderdag. Daardoor komen zo'n 5.000 banen op de tocht te staan.

In de fabriek in Born, vlak bij de Belgische grens, werken in totaal bijna 5.000 mensen, onder wie ook veel Belgen. Volgens VDL gaat het Nederlandse bedrijf nog op zoek naar andere opdrachtgevers in de auto-industrie in de hoop zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden.

VDL Nedcar krijgt voor de langere termijn van BMW geen vervolgorder voor de nieuwe MINI Countryman. Als gevolg van de coronapandemie en disruptieve ontwikkelingen heeft BMW namelijk beslist het opvolgmodel van de huidige MINI Countryman, die in Born wordt geproduceerd, in eigen huis onder te brengen.

Doordat VDL Nedcar in ieder geval de komende drie jaar de huidige modellen voor BMW blijft bouwen, is er volgens het bedrijf "tijd om tot een gezonde én duurzame toekomst te komen voor de autofabriek in Born". Sinds de start in 1967 zijn ruim 5,5 miljoen auto's (DAF, Volvo, Smart, Mitsubishi, MINI) in Born geproduceerd.

De Nederlandse minister van Economische Zaken Eric Wiebes laat donderdag weten dat de overheid VDL Nedcar wil helpen bij de zoektocht naar een nieuwe klant. 'Het besluit van het Duitse bedrijf is een harde klap voor de werknemers en een tegenslag voor de regionale economie', aldus Wiebes.

De zoektocht naar een nieuwe opdrachtgever had VDL Nedcar al eerder ingezet, om minder afhankelijk te worden van BMW. Nu een nieuwe klant van levensbelang is geworden voor de onderneming, biedt het Nederlandse kabinet aan om investeringsagentschap Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in te zetten, evenals ambassades en consulaten. 'Het is belangrijk de werkgelegenheid en bedrijvigheid in Born en de regio langjarig zeker te stellen', zegt Wiebes.

