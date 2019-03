42 banen op de tocht bij radiatorenfabrikant Arbonia in Dilsen

Bij de divisie Verwarming, Ventilatie en Airconditioning (HVAC) van Arbonia in Dilsen staan 42 banen op de tocht.

'Om haar productspecifieke concurrentiepositie te versterken, heeft de HVAC-afdeling van Arbonia de intentie om delen van de huidige productie in Dilsen te reorganiseren, alsook om de bestaande overcapaciteit af te bouwen', meldt het bedrijf dinsdag in een persbericht.

Verwacht wordt dat de reorganisatie halfweg dit jaar wordt doorgevoerd. De onderhandelingen met de werknemersvertegenwoordigers worden opgestart. De herstructurering moet de continuïteit van de site in Dilsen op lange termijn verzekeren, klinkt het nog.

Volgens het bedrijf 'komt er geen wijziging in de marktbenadering van de HVAC-divisie en haar vertrouwde merken'. De herstructureringsplannen werden woensdagochtend op de ondernemingsraad meegedeeld. 'We hadden gehoopt dat een firma als Arbonia er nog iets van zou kunnen maken, maar sinds de overname is nog niks structureel gewijzigd. Dus dan weet je dat er weinig werk is', zegt Bob Van Laecke van ACV Metea. 'De directie wil ook mensen ontslaan op basis van de Bradford-factor, bijvoorbeeld mensen die veel ziek zijn geweest. Maar zo straf je diegenen die het zwakst op de arbeidsmarkt staan', luidt het verder.

Het personeel werd woensdag naar huis gestuurd met behoud van loon. 'De mensen wisten het al voor de ondernemingsraad begon. Eigenlijk is het volgens de wet-Renault het voorrecht van de ondernemingsraad om als eerste op de hoogte gebracht te worden', stelt Van Laecke. 'De mensen werd gevraagd om donderdag terug naar het werk te komen en dan zal in kleinere groepjes toelichting verschaft worden. Ik betwijfel of iedereen dat zal doen, want er zijn er die willen staken.'

Voorlopig zijn er nog geen afspraken gemaakt voor overleg tussen directie en vakbonden.