Terwijl Lantis hoge kosten maakt voor de met PFOS vervuilde grond op de Oosterweelwerf, kreeg vervuiler 3M (voorlopig) de rekening daarvan nog niet gepresenteerd.

Dat schrijft De Standaard.

Op de werf op Linkeroever waar de Scheldetunnel moet komen, heeft de bouwheer Lantis net geen 1 miljoen kubieke meter grond aangetroffen die vervuild is met PFOS - een eeuwige scheikundige stof die gelinkt wordt aan ­mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Ook veel van het grondwater op de Oosterweelsite is door PFOS vervuild. Om het grondwater dat tijdens de werken vrijkomt te reinigen, heeft Lantis een hoogtechnologische waterzuiveringsinstallatie geïnstalleerd. Lantis raamt de extra kosten die de PFOS-vervuiling met zich brengt op 63 miljoen euro. Ook De Tijd bericht woensdag over dat bedrag.

Die 63 miljoen is voor rekening van de Vlaamse regering, en dus van de belastingbetaler. Minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) verzekerde vorige week tijdens een debat in het Vlaams parlement nog dat de vervuiler betaalt. Maar 3M, dat tot 2002 PFOS produceerde op een boogscheut van de werf, heeft anders dan de Vlaamse overheid nog geen rekening gepresenteerd gekregen voor de chemische vervuiling van de omgeving van zijn fabriek.

'Mijn droom is...'

Lantis wijst erop dat er een verschil is tussen de kosten voor de sanering van de bodem, en de kosten voor de omgang met de grond tijdens de werken. Die eerste zullen voor rekening van 3M zijn. Op dit moment voert het bedrijf een beschrijvend bodemonderzoek uit van de omgeving van de ­fabriek. Dat moet begin 2022 afgerond zijn. De sanering die daarop moet volgen, zal op kosten van 3M gebeuren. Maar de 'kosten die voortvloeien uit het grondverzet van verontreinigde gronden', zegt Annik Dirkx, de woordvoerder van Lantis, 'zijn eigen aan de werf en ten laste van de bouwheer'. 'Wij dragen als bouwheer de verantwoordelijkheid om op een zorgvuldige wijze om te gaan met de vervuilde grond die wij uitgraven.'

Lantis en 3M legden dat ook vast in een overeenkomst die eind 2017 werd afgesloten. Daarin is ook afgesproken dat Lantis de noodzakelijke waterzuiveringsinstallatie op het terrein van 3M mocht bouwen. Zonder samenwerkingsovereenkomst met 3M zou het kosten­plaatje 100 miljoen hoger hebben gelegen.

In de raad van bestuur van Lantis zijn in het verleden wel meermaals stemmen opgegaan om 3M via juridische weg te dwingen ook de kosten van het grondverzet voor zijn rekening te laten nemen, zegt Luc Hellemans, de ceo van Lantis, in de beide kranten. 'Daar bleek geen juridische basis voor te zijn.' Bovendien, zegt hij, 'krijg je een project als Oosterweel nooit voltooid door met iedereen in proces te liggen. Dat lukt alleen als je samenwerkt. Mijn droom is alleszins dat 3M die waterzuiveringsinstallatie ooit van ons overkoopt en we dat geld zo alsnog ­terugkrijgen.'

