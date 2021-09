Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M heeft donderdag aangekondigd dat het de komende drie jaar in totaal 125 miljoen euro gaat investeren in het bestrijden van de PFOS-crisis rond de vestiging in Zwijndrecht.

Het bedrag van 125 miljoen euro is volgens 3M bestemd voor 'nog betere technologieën' die PFAS-lozingen verder drastisch verminderen, het bepalen van de nodige acties voor remediëring, de sanering voor PFOS en het ondersteunen van lokale landbouwers en bioboeren.

De aankondiging van 3M lijkt een antwoord op Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die tegen 1 oktober 'volledige transparantie' van het bedrijf had gevraagd in verband met de lozing en verspreiding van gevaarlijke stoffen zoals PFAS en PFOS. 3M heeft nu naar eigen zeggen een plan klaar om de situatie aan te pakken.

'Wetenschap en feiten'

'Een doordachte aanpak van PFAS moet worden ingegeven door wetenschap en feiten', zegt Rebecca Teeters, Senior Vice President bij 3M. '3M zal investeren om de PFOS-verspreiding te saneren zoals wettelijk vereist door OVAM en landbouwers en bioboeren ondersteunen die plots hun inkomen zagen dalen. Wij gaan steevast technologieën installeren die onze lozingen nog beter beheren. Tegelijkertijd willen wij aan onze medewerkers in Zwijndrecht alle kansen geven', klinkt het.

Concreet zegt 3M naar schatting 115 miljoen euro te investeren in technologie om proceslozingen 'nog beter te controleren'. Het gaat onder meer om een 'onmiddellijke optimalisatie' van de bestaande afvalwaterbehandelingstechnologie, de installatie van 'innovatieve ionenwisselingstechnologieën' om de PFAS-lozingen met meer dan 90 procent te verminderen tegen maart 2022, en investeringen in aanvullende technologieën om tegen 2024 meer dan 99 procent van de PFAS uit het geloosde afvalwater te halen.

Het bedrijf houdt de overige 10 miljoen euro vrij om landbouwers in de omgeving een 'eerste betaling' te geven in afwachting van een volwaardig steunplan. Een deel van dat bedrag wordt besteed aan onderzoek rond remediëring en sanering van PFOS in een straal van 4 kilometer rond de fabriek.

