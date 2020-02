Isabelle Kocher doet haar mandaat als CEO van Engie, het Franse moederbedrijf van Electrabel, niet uit. Ze vertrok maandag met onmiddellijke ingang. Uit financiële documenten blijkt nu dat ze de deur achter zich dichttrekt met 3,3 miljoen euro extra op haar rekening.

De raad van bestuur van Engie keurde maandag een voorakkoord goed over het vertrek van Kocher. Daarin staat een bedrag van 1,9 miljoen euro, dat onder meer een niet-concurrentiebeding omvat. Daarnaast krijgt de topvrouw 1,399 miljoen euro bruto als schadevergoeding voor de verbreking van haar contract. Het totaalbedrag eerbiedigt volgens Engie het plafond dat voorzien is in de in Frankrijk geldende code van deugdelijk bestuur. De aandeelhouders moeten het voorakkoord in mei nog goedkeuren.

Nieuw leiderschap

Diezelfde raad van bestuur besliste begin deze maand om het mandaat van Kocher niet te vernieuwen. 'Na een gedetailleerde analyse van haar ambtsperiode, heeft de raad van bestuur beslist dat het verdere beheer van de groep moet gebeuren onder een nieuw leiderschap', klonk het toen.

Het was eerst de bedoeling dat Kocher zou aanblijven tot in mei, maar maandag werd het mandaat vervroegd beëindigd. 'Ik verlaat Engie volledig sereen en met veel emotie', zegt Kocher in een persbericht.

De Franse zakenvrouw stond sinds 2016 aan het hoofd van Engie. Algemeen secretaris Claire Waysand, die was aangeduid om na het vertrek van Kocher voorlopig de groep te leiden, neemt de functie van CEO meteen op. Zij wordt bijgestaan door COO Paulo Almirante en CFO Judith Hartmann.

Engie maakt zoals gepland op 27 februari zijn jaarresultaten voor 2019 bekend, klinkt het nog.

